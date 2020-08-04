中美关系不能被少数政客带歪节奏（观象台）

7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆；7月24日，中方作出对等反制，通知美方关闭美国驻成都总领事馆。近来中美关系的确面临很多困难，但这完全是美方一手造成的。在中美关系滑向错误方向的过程中，是美国少数政客一直在疯狂地“踩油门”。他们戴着傲慢与偏见的有色眼镜，裹挟政治私利，绑架国内民意，在错误的道路上越走越远。中美关系的发展绝不能被少数政客带歪节奏、带偏轨道，他们不能代表美国国内的主流民意。

让我们先听一听美国学界工商界的声音。7月6日，美国商会及40多家贸易协会致函美财长姆努钦、贸易代表莱特希泽，称对美中第一阶段经贸协议取得的进展感到鼓舞，改善贸易和发展商业有助于改善美中关系；7月15日，美国工商界人士同中方举行视频会谈，表示看好中国经济发展前景，愿继续扎根中国，与中国共同成长，并明确反对两国经济“脱钩”；7月25日，来自中美等48个国家的专家举行视频会议，发表声明呼吁美国摒弃冷战思维，支持中美进行对话；7月25至26日，美国对外关系委员会主席哈斯、布鲁金斯学会高级研究员赖特、大西洋理事会会长兼首席执行官肯普等重量级智库学者先后发表文章，批评蓬佩奥的反华演讲无知、错误、危险。这些声音，美方少数政客听不到吗？

再听一听美国地方政府、媒体和民间的声音。3月12日，美国犹他州议会参众两院通过共同决议案，支持中国人民抗击新冠肺炎疫情的努力，美国纽约州长科莫4月曾发推特称，感谢中国政府、中国驻纽约总领事黄屏等帮助促成捐赠的1000台呼吸机。他还感谢中方合作，称此事对该州意义重大。美国国际姐妹城协会董事长尼伦伯格4月也曾发表声明，对中美友城抗疫合作表示赞赏。中美之间现有277对友好省州和友城，它们是推动中美关系发展、深化两国地方交流合作的重要桥梁。7月23日以来，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、《洛杉矶时报》《华盛顿邮报》《纽约时报》都发声谴责蓬佩奥之流的美国个别政客“胃口越来越大，理智越来越少，”这些美媒明确拒绝“新冷战”。特别值得一提的是，中国驻休斯敦总领事蔡伟7月25日在致美南地区各界朋友的一封公开信中提到，在休斯敦赫曼公园，一个小男孩主动用中文与他交流，并说喜欢中国，希望有一天去中国旅游。这些声音，美方少数政客真的听不到吗？

很显然，美国工商学界、地方政府、媒体、民间都传递出很多希望发展中美关系的积极信息。客观冷静的对华认知、理性务实的对华政策是正道，行得远；傲慢偏见的对华认知、冷战思维、零和博弈的对华政策是邪路，走不通。正确的道路要守正不移，与时俱进；错误的道路要悬崖勒马，改弦更张。防止中美关系脱轨，需要美方同中方相向而行。“中国不会随美方起舞，但也绝不容美方胡来。”霸道行径，中方会坚决回应；理性沟通，中方会积极欢迎。中美双方可依照王毅国务委员在中美智库媒体论坛上致辞的三点建议，激活和开放所有对话渠道、梳理和商定交往的清单、聚焦和展开抗疫合作。作为世界上至关重要的一组双边关系，越是在困难时刻，中美关系越要拨开重重迷雾，尽快重回正确的轨道，发出更多的积极信息，释放更多的正能量。这符合中美两国人民的根本利益，也顺应世界各国人民对中美双方的普遍期待。

（作者为国际问题观察员）

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