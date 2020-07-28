美国学者批评蓬佩奥涉华政策演讲

本报华盛顿7月27日电 （记者胡泽曦）美国东部时间7月25日，美国外交学会会长理查德·哈斯在《华盛顿邮报》网站以《关于中国、尼克松和美国的外交政策，哪些是蓬佩奥不懂的》为题发表署名文章，批评美国国务卿蓬佩奥日前在尼克松总统图书馆就涉华政策问题发表的演讲。

哈斯在文章中写道：“美国国务卿迈克·蓬佩奥就中国发表了言辞激烈的演讲。问题不仅仅在于我们这个国家的首席外交官毫无外交手腕，更糟糕的是他对历史的描述错误，同时未能提出一条连贯或可行的道路，以管理比任何其他关系都更能定义这个时代的双边关系。”

哈斯认为，蓬佩奥对中美关系史的叙述不准确。蓬佩奥宣称美国对华接触“失败”，因为中国没能演变成一个“民主国家”。哈斯强调，尼克松和基辛格制定的美国对华政策，其目的根本不是要改变中国制度。

哈斯写道，“蓬佩奥还试图让美国走上一条注定要失败的道路。我们没有能力决定中国的未来，更不用说改变它了”。他认为，尽管中国面临许多挑战，但中国如何应对这些挑战“都将由中国人民和他们的领导人来决定”。

哈斯在文章中提出，具有讽刺意味的是，这届奉行“美国优先”理念的美国政府，却在提高美国竞争力方面做得太少。“联邦政府应加大对基础研究的投入，使基础设施现代化，让世界上最有才华的人能够来到美国并留在这里，而不是把他们赶走”。此外，哈斯也批评了美国与盟友打交道的方式。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 03 版）

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