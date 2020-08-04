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美《纽约人》周刊载文指出蓬佩奥反华演讲损害美国长远利益

2020年08月04日19:28  来源：新华网
 
原标题：美《纽约人》周刊载文指出蓬佩奥反华演讲损害美国长远利益

　　新华社纽约8月4日电（记者危颖）美国国务卿蓬佩奥日前在尼克松图书馆发表反华演讲，《纽约人》周刊网站对此刊发文章说，蓬佩奥的讲话损害美国长远利益，这届美国政府的对华政策与其他外交政策一样注定失败。

　　《纽约人》报道说，曾在上世纪90年代担任美国驻华大使的芮效俭指出：“不假思索地攻击中国，是对中国、东亚局势的误解。”他表示，很多美国的盟友与中国双边贸易额巨大，东亚地区国家不愿意发生冲突。中国以前所未有的速度让自己的人民过上好日子，美国的自欺欺人是危险的外交行为。

　　《纽约人》评论说，蓬佩奥承认今天的中国经济已与美国和世界经济深度融合，但他仍声称“中国对我们的依赖程度超过了我们对他们的”。然而事实是，美国许多基本商品都依赖于中国，中国还是美国第二大汽车零部件来源国。

　　文章引用世界银行前行长佐利克今年7月的一次讲话报道说，近20年来，中国为全球增长作出了最大贡献，也是美国出口增长最快的目的地。文章还说，今天的中国不断深化对外开放和国际合作，国际地位和国际影响力不断提升；而美国则不断降低全球事务的参与度。

　　《纽约人》报道说，美国前助理国务卿坎贝尔不久前预测，中国将在美国未来几代外交政策中占据“最重要”位置，但美国目前对华政策却导致美中两国“走向一种异常竞争、对抗的关系，这将产生非常难以预测的后果”。

(责编：燕勐、杨牧)
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