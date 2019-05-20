家里有幼儿、青少年？寻找一个令每个家庭满意的完美假期

Palmera别墅酒店设有迷人的游泳池、乒乓球和台球桌，可供大人和孩子们玩耍。
从兰萨罗特岛到塞浦路斯，想要寻找一个会让每个家庭成员都满意的度假胜地？无论你是旅行的情侣还是带着幼儿或青少年的父母，这些都是你晒太阳的完美选择。
兰萨罗特岛卡门港的Palmera别墅 ，适合有学龄儿童的家庭
数百万游客将兰萨罗特岛列为他们最喜欢的度假胜地之一，这是有原因的。
它有着美丽的海滩、风景如画的村庄、火山景观、热闹的咖啡馆和餐厅以及家庭娱乐设施。
如果你的家庭是一个有学龄儿童的家庭，那么时尚的Palmera别墅，位于兰萨罗特岛卡门港，是一个完美的住宿地点。
它有一个温水游泳池、乒乓球和台球桌，可供孩子们玩耍，一流的日光躺椅，可供成年人使用，还可以在此享用冷饮。
附近的景点也适合年幼的孩子，在卡门港有很多有趣的活动，包括户外电影、迷你高尔夫、乘船观光以及自行车租赁等。
如果这还不够，还可以到Playa Pocillos沙滩游玩，仅有10分钟的步行路程。
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