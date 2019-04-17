日前，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛蒙古国大区赛决赛在蒙古国首都乌兰巴托举行。来自蒙古国育才中学、贺西格中学、旅蒙华侨蒙中友谊学校等6所学校的15名中学生，在乌兰巴托歌剧院同台竞技，各显身手，为现场师生和观众带来一场中华传统文化盛宴。

本届比赛由蒙古国国立大学孔子学院和蒙古国汉语教师协会承办。比赛主题为“携手汉语，筑梦未来”，分为主观题回答和才艺表演等环节。

“每个人应该孝顺父母，晚辈应该孝顺长辈。”看到屏幕上的关键词“孝顺”，达尔汗彩虹中学学生萨仁托娅的回答引起台下观众的共鸣。在主观题作答环节，无论是话题阐述还是看图说话，选手们都能各抒己见、对答如流，展示了扎实的汉语功底，其中既有他们对中华传统文化的切身感受，也有作为青少年对人生观和价值观的独到思考。选手们的精彩表现不时赢得台下观众的阵阵掌声。

在才艺表演环节，每位选手都拿出自己的绝活好戏，将比赛推向高潮。育才中学学生恩赫乌金表演的脱口秀，旅蒙华侨蒙中友谊学校学生明格苏布德的诗朗诵《长恨歌》和古筝独奏，达尔汗彩虹中学学生阿伦扎娅的脱口秀《丝绸之路》……丰富多彩的才艺生动展现了选手们对中华文化的热爱和独特理解。

经过激烈角逐，贺西格中学的诺敏额尔登凭借声情并茂的诗词朗诵和精彩的舞蹈《凤舞龙飞》，最终获得代表蒙古国赴中国参加“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛的资格。“我从小就非常喜欢中国和中国文化，此次能够有机会前往中国与世界各国的优秀学生交流汉语学习的经验和成果，我感到十分激动和荣幸。”诺敏额尔登告诉记者：“汉语是通往梦想的桥梁，学习汉语使我们认识更广阔的世界；汉语为我们架起友谊桥，让我们结识更多中国朋友，激励我们努力成为蒙中两国友好的使者。”

中国驻蒙古国大使邢海明出席活动并为获奖选手颁奖。他表示，青少年是国家和民族的未来，相信“一带一路”倡议将为蒙古国学子提供更多学习、发展的机会。希望同学们学好中文，成为中蒙友谊的使者，为中蒙两国关系的进一步发展奉献自己的聪明才智。

（本报乌兰巴托4月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月17日 03 版）

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