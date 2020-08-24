个人一二三等奖获奖选手

人民网莫斯科8月24日电（记者 张晓东）“心里的花，我想要带你回家……甜蜜蜜、你笑得多甜蜜……我把你画成花未开的一朵花……你是不是我最疼爱的人……麻烦给我的爱人来一杯Mojito……我还是曾经那个少年 ……”这是22日举行的第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛俄罗斯赛区决赛暨第九届全俄大学生中文网络比赛中最后一名出场选手梅丽莎的中华才艺表演中的歌曲演绎，加上形体表演与言语的巧妙串联，恰如其分地表现出了所有汉语学习者不同阶段的状态：初见时的倾心、深入学习时的畏难甚至放弃心理，直至取得一定成绩后的重回初心。这一才艺展示也成为本次比赛最精彩节目之一。

梅丽莎在这个歌曲串烧中，流行与民乐不同曲风切换、粤语与国语歌穿插巧妙的编排令整场比赛达到了最高潮，她在主题演讲、即兴演讲和中国语言知识问题环节表现几近完美最终摘得桂冠，这样她不仅可以参加2020年第十九届“汉语桥”世界大学生比赛，而且获得本科毕业后赴华全日制攻读硕士学位奖学金。不过梅丽莎的光彩不能掩盖其他选手的风采，毕竟参赛的14名选手均是来自全俄七大领区的11所大学的汉语学习佼佼者，比赛中异彩纷呈，选手们都展现出了自己的最好水平。

比赛中首位出场的来自圣彼得堡国立大学东方学院的硕士研究生二年级学生罗曼本身实力超强，并未受到抽签顺序的影响。他大二时曾到哈尔滨工业大学交换一年。这一年他广泛接触中国文化，品尝中国美食，尤其难忘的是到了中国曲艺之乡-天津，由此令其爱上了天津曲艺。比赛中才艺展示环节他就是穿着长袍表演了快板饶口令《玲珑塔》，将近三分钟的表演，一气呵成。相信观赛网民都会为他叫好。最后罗曼总分仅比梅丽莎少1.6分屈居亚军。

相比起此前一周进行的全俄中学生汉语大赛，大学生汉语比赛则有若干不同。如果说此前的中学生们大都是家长们全力创造汉语学习条件与氛围，被动式学习的，而大学生则大多是从迈进大学时才开始学习汉语的，自己作出的选择，有的专业甚至与汉语并无关系，比如梅丽莎专业是英语，汉语只是挤出课余时间学习三年。与其他许多多次到过中国甚至进行过交往学习选手相比，她只在2019年去中国研修一周，中国朋友也只是网络上的闺蜜和哥们。

中学生年纪尚小、世界观正在形成，大学生则都有比较强的思辨与独立思考能力。在“天下一家”的主题演讲中，选手们都紧密联系现实，就这一主题侃侃而谈，并紧密联系当下抗疫实际，结合自己因汉语与中国的结缘，感受到的中国友爱。而即兴演讲则是考察选手现场语言组织与表达能力的最好方式。每个抽到的题目：《学习汉语的苦与乐》《知识改变命运》《我最喜欢的一个汉字》……各不同，准备时间只有20秒，对于这些只有几年汉语学习的选手是最大的考验。

不过即兴演讲环节大多数都发挥的不错。有的甚至令人叫绝，其中7号选手来自圣彼得堡国立经济大学四年级学生卡丽娜堪称完美，抽中的题目是《中国我想对你说》。在演讲中，她巧妙结合自己的身世进行阐述。因为她是俄越混血儿，长得不像俄罗斯人，又不像越南人，她两国又都生活过，但哪儿都没给她认同感。但在2018年她到中国在上海火车站时，一个中国人主动跟她打招呼，问是不是新疆人，这令卡丽娜哭笑不得，但内心又是感动的，因为她认为“在中国自己得到了认同感，成为了中国的女儿。”内容真实感人，讲述生动，有评委甚至隔屏击掌。她获得了这个环节的最高分数。但因最后文化知识问题连错两题，导致最后没有评上名次，不过她的优秀表现还是获得了最佳语音奖与最佳演讲奖两个单项奖，弥补了一些遗憾。

对于选手们的表现，评委们看在眼里，喜在心上，打出的更是公正客观的分数。来自北京外国语大学的黄玫教授，在点评环节则不吝溢美之辞。“古有曹植七步成诗，今有俄罗斯学子20秒成文，你们比曹植更加才华横溢，因为他是用母语汉语写诗，而你们是用仅仅学了几年的外语来做文章。”她特意对学生们的即兴演讲如此评价道。

先后担当本年度的中学生和大学生大赛评委会主席俄罗斯国立人文大学孔子学院俄方院长伊夫琴科对选手们亦盛赞有加。认为他们“青出于蓝而胜于蓝”，但也提出更高要求，要“继续深入学习，止于至善，方可成为汉语界、外交界后起之秀和可造之才”。

俄罗斯联邦科学与高等教育部高等教育组织活动协调司司长特鲁哈诺夫斯卡娅对全俄大学生汉语桥暨中文大赛给予积极评价，她认为，“汉语桥”中文比赛是检验学生们汉语水平、完善专业技能及推进汉语教学的最好契机，是所有汉语学习者前进的动力。“中文在俄罗斯创造了一个真正的奇迹！”

自2012年起，“汉语桥”全俄大学生中文比赛已成功举办了九届。汉语已连续第二年正式成为俄罗斯高考五大选考外语科目之一，“汉语热”持续升温，新时代的中俄全面战略协作伙伴关系又将今年的“汉语桥”比赛推向了一个新高潮。正如莫斯科国立语言大学孔子学院工作主管副校长古谢伊诺娃在闭幕式致辞中强调，了解汉语知识和中华文化在促进中俄合作、加深相互理解和达成共识中扮演着关键角色。本次比赛必将对学习中文的俄罗斯学生产生重要和深远的影响。

在全球疫情蔓延的特殊时期，本次“汉语桥”全俄大学生中文比赛的筹备工作充满了挑战。经过不懈努力，制定标准，创新形式，摸索出了一套全新的线上比赛模式。本次比赛的成功举办为应对疫情常态化背景下的远程教育模式、以及远程举办大型赛事积累了宝贵的经验。

“给高手搭台，让众人受益”是举办方的办赛宗旨，政府民间对中文教育的重视力度也是空前的。正如俄罗斯联邦外交部无任所大使巴尔斯基指出的，现在俄罗斯20%的高校里都教授中文，据预测，在未来几年内俄罗斯学习汉语的学生人数可能至少增加一倍。

本次比赛包括梅丽莎和罗曼在内的前五名获奖者将代表俄罗斯参加今年第十九届“汉语桥”世界大学生比赛的复赛和决赛，完全有理由相信他们将会延续在全俄比赛中精彩，在世界比赛中创造佳绩。他们的天空是广阔的。正如黄玫的寄语：他们必将成为俄罗斯汉语人新一代的希望和后备力量。

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