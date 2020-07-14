“列车即将驶入车站，请注意运行信号。”泰国班派职业技术学院轨道交通专业学生猜姆紧盯电脑屏幕，看着司机在火车模拟驾驶室内熟练操作。屏幕上显示着汉字、拼音及泰文，猜姆一边记笔记，一边轻声跟读。猜姆学习的是《到中国，学技术》课程，这是泰国孔敬大学孔子学院开发的首批本土汉语在线课程之一。

该课程从去年8月开始筹划，中泰密切合作，并广泛征集双方企业、院校的意见和需求，将泰国急需的铁路、物流、电子信息技术等领域知识作为首批教学内容。目前，该课程已推出《铁路运输汉语》和《电子信息技术汉语》，为泰国职业院校学生学习汉语和专业技术提供了新平台。

班派职业技术学院院长占雅向记者介绍说，泰中两国正在合作建设高铁，学院也专门开设了轨道交通专业，这样的课程可以让学生们学习到中国铁路建设方面的先进技术和经验，将来有机会投身到泰国高铁建设运营管理中。

从2016年开始，孔敬大学孔子学院已连续举办4届“中泰高铁汉语培训项目”，为泰国社会培养了100多名铁路技术人才，促进了中泰职业培训领域的合作。孔敬大学孔子学院中方院长胡琳表示，未来将继续与泰国教育部职教委、中泰职业院校、中泰职业教育联盟等合作，共同推动课程向社会开放，使之惠及更多泰国职业院校学生及相关职业技术人员，为中泰合作培养更多技术人才。

（本报泰国孔敬电）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 03 版）

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