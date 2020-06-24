日前，第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛德国区决赛以线上形式进行。本次比赛以“追梦中文，不负韶华”为主题，分主题演讲、知识测试和才艺展示三个环节。

马蒂·博施来自德国西南部有着“绿色城市”之称的弗赖堡，中国的绿色发展及生态文明建设取得的成果令他印象深刻。“目前，中国很多城市正在推进垃圾分类，环境友好的绿色生活方式正得到越来越多民众的认可。”他认为，德中两国可以在环保领域加强交流与合作，共同为全球可持续发展作出贡献。

“面对疫情带来的挑战，我们更加深刻地体会到构建人类命运共同体的重要意义。”来自弗赖堡的梅林·菲舍尔表示，人类是一个命运共同体，各国只有守望相助，才能最终战胜疫情，只有携手合作，才能让世界变得更加美好。

来自埃森市伯乐高级文理中学的艾佳颖多次到访中国。她表示，中国之行使她更加全面、深入地了解中国以及中国文化，感受中国发展取得的显著成就。德中两国青少年应该加强沟通交流，不断促进两国友好。

“汉语像一把钥匙，为我打开了通往中国的大门。学习汉语让我的世界变得更加宽广，也为我追逐梦想搭建了广阔平台。”来自施特拉尔松德的桑娅对中国传统音乐、舞蹈和戏曲深深着迷，这也激励着她不断提高自己的汉语水平。她表示：“我希望将来能去中国读大学，加深对中国各领域的了解，全面立体感知中国发展。”

本次比赛由中国驻德国大使馆教育处主办、特里尔大学孔子学院承办，13名由德国各孔子学院推荐的中学生参加比赛。经过角逐，来自埃森市伯乐高级文理中学的舒泽宇获得冠军。

评委会主席、德国汉学家卜松山表示，很高兴看到德国有这么多年轻人报名参加比赛，选手们所表现出的高水平更值得称赞。随着德中两国关系的不断发展，越来越多德国青少年通过学习汉语认识和了解中国。希望选手们用自身所学为增进两国之间相互了解贡献更多力量。

中国驻德国大使馆参赞郭金秋表示，面对疫情，中德两国学子借助汉语进行有效沟通，相互加油、鼓励，拉近了彼此距离，也为增进两国友好作出了自己的贡献。

（本报柏林6月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)