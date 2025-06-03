人民网里约热内卢5月31日电 （记者时元皓）当地时间5月31日，正在巴西里约热内卢访问的浙江省丽水市海外联谊会会长楼琅坚一行与里约侨界代表举行座谈会。

当地时间5月31日，丽水市海外联谊会代表团与里约侨界举行座谈，图为座谈会现场。 人民网记者 时元皓摄

座谈会上，楼琅坚介绍了代表团的基本情况以及丽水市近年来在城市建设、经济发展等方面的新动态。他表示，丽水市近年来在半导体、精密制造等领域迅速发展，产业转型及经济发展获得新的突破，希望海外侨胞抓住发展机遇，多到家乡参观考察、投资兴业，以实际行动回馈家乡发展、推动中巴合作交流。

浙江省丽水市海外联谊会会长楼琅坚在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

出席座谈会的中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在致辞中表示，浙江侨胞、丽水侨胞等不远万里来到巴西创业发展，不仅取得了令人瞩目的成绩，也为中巴经贸、文化等各领域交流作出积极贡献。希望里约侨界未来在总领馆、家乡政府等支持下，继续积极融入当地社会、促进中巴友好交流，同时也为家乡经济社会发展贡献力量。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

巴西中国浙江商会会长郑侠茂在座谈会上致辞。人民网记者 时元皓摄

巴西中国浙江商会（以下简称“浙江商会”）会长郑侠茂在发言中表示，浙江商会愿继续秉持“浙江精神”，在不断加强自身建设的同时积极履行社会责任，在当地树立良好华人形象，为不断推动中巴友好往来做出积极努力。

座谈会上，为深化中外国际教育合作交流、推动华文教育创新发展，浙江省青田华侨实验高级中学与巴西里约中国国际学校缔结为友好学校，由青田县人民政府侨务办公室主任季爱军和担任巴西里约中国国际学校董事长的郑侠茂作为代表签署协议。

浙江省青田华侨实验高级中学与巴西里约中国国际学校在座谈会上缔结为友好学校，青田县人民政府侨务办公室主任季爱军和担任巴西里约中国国际学校董事长的郑侠茂作为代表签署协议。 人民网记者 时元皓摄

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀，以及里约多个侨团代表出席座谈会。座谈会由浙江商会秘书长陈式凯主持。

参加丽水市海外联谊会代表团与里约侨界座谈的嘉宾。 人民网记者 时元皓摄

当天，丽水市海外联谊会代表团还同巴西中国和平统一促进会举行了座谈交流，巴西中国和平统一促进会会长张小春出席并致辞。

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