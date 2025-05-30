5月28日晚，3吨产自孟加拉国的芒果搭载航班由达卡飞抵长沙黄花机场口岸。在口岸进境水果查验现场，长沙黄花机场海关关员核对了货物标签、植物检疫证书等证单，并对包装和水果外观等实施检疫查验，未发现异常后，该批芒果于当晚通关放行。这是我国首次进口孟加拉国芒果，标志着中孟两国农产品贸易合作取得新突破。

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