5月23日，以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300余位主流媒体代表、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等齐聚一堂、共商合作。

(责编：崔译戈、贾文婷) 分享让更多人看到