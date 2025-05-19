在徐霞客当年足迹所至最远的地方——

本报记者 杨文明 李茂颖 屈 佩

徐霞客当年住过的李家大院老宅内景。

人民网记者 庄志斌摄

李孔正在制作玉雕。

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李家大院一角。

人民网记者 庄志斌摄

图片来源：云南省地理信息公共服务平台

审图号为云S（2023）46号

出生在缅甸的余鸿仙（右一）向客人介绍翡翠。

赵 辉摄

本报记者在李家大院采访李孔（左一）。

人民网记者 庄志斌摄

李家大院所在的绮罗古镇俯瞰。

赵 辉摄

明代地理学家、旅行家、文学家徐霞客一生到过最远的地方，就是云南保山的腾冲市，古称腾越，他称之为“极边第一城”。

徐霞客是一位奇人。在理念相对封闭、奉行“父母在，不远游”悠悠古训的时代，他却怀有“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”的人生志向和宽广视野，以无畏的勇气和平视的心态，探究山川河流的雄奇壮美和不同文化习俗的多姿多彩，留下引人入胜，读来顿觉世界之大、理应相互包容的不朽名著《徐霞客游记》。

记者来到腾冲，发现徐霞客笔下曾描写过的两样事物，已经成为这座城市最重要的两张名片——号称“玉出腾越”的玉石翡翠和徐霞客亲临考察的热海火山。但让人印象更深的，是腾冲当代的人们，还有来自境外的“洋霞客”们，传续着敢闯敢为、探索新世界的“霞客精神”，还有随之而来的开放心态、包容精神，推动不同文明交流交融，传承和塑造这座“极边第一城”的文脉。

徐霞客笔下的远方，缅甸翡翠和中国玉文化相遇

如果探究徐霞客心中的诗和远方，腾冲肯定占据一席。翻看60多万字的《徐霞客游记》，四成是滇游日记，而腾冲一地，他逗留39天，写了3万多字。

到腾冲，今是通途，昔曾天堑。万里遐征，徐霞客两度翻越高黎贡山，才抵达腾越大地。他登顶打鹰山，记其火山地貌特征；行至云峰山，望云海、赏峭壁；攀石房洞山，更是经历了欲上无援、欲下无地的困局，还差点坠入悬崖，让“以躯命游”的徐霞客感慨：“生平所历危境，无逾于此。”

登山越岭，路途劳累，一处好落脚处最是难得。“由来凤山东麓循之南，六里，抵绮罗……是夜宿李君家。”这个“李君家”，就是腾冲绮罗古镇的李家大院。当年应李家先祖李虎变之邀，徐霞客在这里居住了7天。

如今在与李虎变名字相关的老虎巷内，依然有一处李家大院，光绪年间由李虎变的后人李先和重建，建筑风格更似中原文化之风。

李虎变因徐霞客的记载而史上留名，李先和则因经历传奇而被后人铭记。据记载，这位翡翠大王不仅商号开遍东南亚，还娶了一位“缅甸公主”。扩建李家大院的资金，来自李先和的翡翠生意。如今的李家大院，则由李氏后人、玉石雕刻师李孔照看。这里有以他名字命名的工作室，还陈列着各类翡翠制品。

徐霞客当年落脚处陈列翡翠，并不给人以违和感。据腾冲翡翠博物馆馆长黄永康考证，徐霞客是将腾冲翡翠和翡翠文化记录在册并传世的第一人。当年徐霞客的友人曾赠与他两块翡翠原石，时称“翠生石”。他在游记中写道，“先一石白多而间有翠点……又取一纯翠者送余，以为妙品”。

“徐霞客的记载，成为我们推断翡翠开发时间的重要依据。”黄永康说，没有中原玉文化，便没有缅甸翡翠的开发。明朝洪武年间军屯之前，中原文化尚未抵达这极边之地，当地人无法感受玉石之美，是历史久远的中国玉石文化，让翡翠的价值得以展现。

学霞客去远方寻求梦想，迎远客在家乡尝试“留洋”

往事越百年。李家大院，一砖一瓦，一如当年。

木质建筑，必须得有人居住养护。现在，李孔一家四口受命守护祖宅，老宅也成了李孔制作玉器的工作室和展览馆。

见记者一行到来，李孔的妻子段春玲热情介绍：“这是大门、那是二门；这是犀牛望月，那是龙凤呈祥……”别看现在段春玲介绍院子时笑脸盈盈，但当初决定入住的时候，可是满心的不情愿。

5年前，李家大院无人看管。远在台湾的族兄向李孔提出，希望他守护这座百年古宅。当时，还在广东佛山的李孔和妻子商量，段春玲不解：“老屋年久失修，怎么住？”李孔说：“上百年的老宅，怎么能让它在咱们这一代倒掉？”

入住，得先修缮；修缮，李孔没少下功夫。没设计师，他就自己规划设计；工人不够，他就自己上手。“修旧如旧”，最大程度地保留了这座宅院的历史风貌。不时有游客参观，段春玲负责接待；大多数时间，李孔沉浸在玉石雕刻上，像个“宅男”。

受腾冲文化影响，李孔自小便喜爱雕刻。初中毕业后，李孔跟着父亲进山开采石料，烈日下搬运、寒风中凿石，看着漫山遍野的石头，李孔心有不甘，想出去闯闯，学习玉雕技艺。

从没走出大山的他，只身走出村庄，先到县城开阔眼界。一位老板看李孔肯吃苦，推荐他去福建莆田，但学的却不是玉雕，而是石雕。

“石雕也是雕。”时年17岁的李孔，仅凭手里攥着老板给他的电话号码，趿双凉鞋就坐上了前往福建的长途汽车。下车时只剩下200元，但李孔却格外坚定：“在老家待下去出路不多，天下很大，一定要走出去！”

学徒的日子远比李孔想的难熬。在莆田，他学着用铁锤等器具雕磨坚硬的石料，手掌磨出厚厚的老茧不说，单是粉尘，一般年轻人就受不了。两年后，李孔出师——本来留在厂里可以拿不错的薪水，可他却像徐霞客一样选择了再次踏上旅途。

这次的目的地，是广东佛山平洲，学习南派玉雕。石雕是大开大合，玉雕更需精雕细琢。“原理相通，但技术有差异”，人物、花鸟、瑞兽……李孔终于掌握了玉雕全套手艺。李孔远游求艺的经历，可以说是当代的“霞客传奇”。至今他人在家乡，仍有“世界眼光”。在他的建议下，段春玲在兼职古建解说的同时用心学英语，准备迎接境外游客。他们的孩子还要再多学一门缅甸语，以便跟邻近的缅甸来客交流。老宅内“留洋”，不能不说李孔一家很有眼光。

“洋霞客”来腾冲创业，靠“闯”字成就一番事业

境内外游客涌入，让李孔这样的玉石匠人得以留在家乡。如今，翡翠是腾冲最重要的旅游商品之一。

伴随中缅文化交流，越来越多识得玉石之美的缅甸人，不再止步于采矿销售原石，而是来到腾冲试水销售翡翠等珠宝。

生在缅甸的余鸿仙便是其中之一。现在向客人介绍翡翠时，她的中文流利得已经听不出分毫异国腔调。但在2008年刚到中国时，余鸿仙还只能用手比划来交流。为了更快地适应中国生活，余鸿仙每晚跟着新闻逐字学习中文，花了五六年时间才日益熟练。

在缅甸出生、成长，直到24岁，余鸿仙才在缅甸接触翡翠，从玉石批发做起，逐渐积累经验。

腾冲卖玉，如同菜市场卖菜。创业维艰，没啥本钱的余鸿仙选择了在腾越商贸城摆摊。别人看到客人，远远地就开始主动推销，可才到腾冲的余鸿仙连吆喝都不敢。“起初的五六个月时间，只卖出了400块钱。”余鸿仙说，刚开始时自己没少亏钱，但家里在缅甸有货源，靠着薄利多销，先解决了生计问题。

“缅甸翡翠原石便宜，但只卖原石不是长久之计。”她说。如今，开设翡翠加工厂、运营实体店铺、跑到北上广送货上门……余鸿仙的翡翠生意走出腾冲，靠的便是一个字“闯”——有一回对方连定金都没付，余鸿仙就带着价值上千万的货品连夜飞北京送货上门。

“我希望成为缅中交往的桥梁，既做缅中两国朋友的翻译，也促成生意。”余鸿仙说，腾冲曾经是远方，如今已然是家乡。

（本报记者朱思雄、侯露露、张远南、刘玲玲参与采写）

■链接·云南保山腾冲

腾冲市位于云南保山市西部，西与缅甸毗连，是中国人口分布“胡焕庸线”西南端，境内火山热海、和顺古镇、高黎贡山等文旅资源丰富。

明朝崇祯十二年，徐霞客进入腾越（腾冲）境内，39天行程800里。《徐霞客游记》对南方丝绸之路腾冲分水关至玉璧段、叠水河瀑布、宝峰山、云峰山、打鹰山、北海湿地、石房洞山、硫磺塘温泉群（热海）进行了描写。如今，腾冲梳理徐霞客在当地的8处自然与文化遗存点，将徐霞客游记文化、“徐霞客游线标志地”与旅游风景名胜区相结合，持续提升徐霞客文化旅游品牌，吸引海内外游客。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)