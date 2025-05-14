在中拉论坛和共建“一带一路”合作框架下，中国与加勒比国家各领域合作不断走深走实

本报记者 谢佳宁

中国农业技术专家为巴巴多斯农户开展多种形式的技术培训。图为援巴巴多斯中国农业技术专家与当地农业技术工人合影。

本报记者 宋亦然摄

由中国港湾工程有限责任公司承建的牙买加蒙特哥贝绕城路项目。

中国港湾美洲区域公司供图

今年是中拉论坛正式运行10周年。10年来，在中拉论坛和共建“一带一路”合作框架下，中国与加勒比国家全面合作伙伴关系驶入快车道，各领域合作取得显著成果。一大批重点合作项目投入使用或顺利推进，对加勒比国家基础设施等关键领域提供有力支持，助力地区国家改善民生福祉，提升经济韧性，加快可持续发展。

“加勒比国家期待搭上中国发展繁荣的列车”

几个月前，牙买加咖啡种植者玛丽首次踏上中国的土地。通过一系列调研、洽谈，发现牙买加蓝山咖啡很受中国市场的欢迎，玛丽与中国多家进口商达成初步合作意向。她感慨道：“中国市场的开放与包容，为我们提供了前所未有的合作机遇。”

玛丽的故事，是近年来中加经贸合作不断深化、经济互补性持续增强的一个缩影。通过中国—加勒比经贸合作论坛、进博会等搭建的平台，牙买加的蓝山咖啡、朗姆酒和龙虾等特色产品频频亮相，不断提升在中国市场的知名度。

2023年11月，在第六届进博会上，一块产自热带岛屿的巧克力吸引了不少参观者。大家在展台前排起长队，只为尝一口“中特甄选·精品巧克力”。“我们的巧克力选用中国海南与特立尼达和多巴哥的优质可可原料进行调和，味道特别有层次。”展台工作人员介绍。这种“中特联产”模式成为双方农业深加工合作的一个典型案例，也展现了两国在食品加工、品牌共建领域的互补潜力。展会期间，海南企业与特立尼达和多巴哥美味可可公司签署了深化合作备忘录，计划未来在中国建厂并扩大产能，共同打造知名品牌。

牙买加政府和商界不断感受到中国市场的巨大潜力。牙买加工商农渔部前部长奥德利·肖表示，中国是牙买加重要的贸易伙伴，进博会等平台推动了牙买加对华出口贸易，“牙买加等加勒比国家期待搭上中国发展繁荣的列车”。

据中国海关统计，2023年，中国与加勒比国家贸易额达到118亿美元，在20年间增长了10倍，特别是2018—2023年，中国与加勒比国家贸易年均增速达到10.2%，体现出中加贸易的韧性与活力。2024年1—7月，中加贸易额达75.7亿美元，实现13.3%的快速增长。中国企业在当地开展投资合作的项目覆盖农业、加工制造、商贸物流等行业，为当地创造就业、纳税增收、出口创汇和经济增长贡献了重要的力量。加勒比国家出口的自然资源和特色产品，如铝土矿、石油、天然气、朗姆酒、咖啡、可可等，也满足了中国市场在能源、高品质农产品等方面的需求。

加勒比共同体助理秘书长韦恩·麦库克表示，中国已经成为加勒比地区投资和发展合作的主要来源国和重要贸易伙伴。格林纳达外长安德尔表示，中国一直是包括格林纳达和加勒比地区其他国家在内的全球南方国家的可靠合作伙伴，双方合作关系建立在相互尊重基础上。

“3年内建成了一条高速公路，中国才是‘飞人’”

加勒比地区基础设施建设需求旺盛，中国在基建领域拥有资金、技术、产品等优势，可为加勒比国家破解基建瓶颈问题提供支持。近年来，在共建“一带一路”合作框架下，双方在交通、能源、电力、住房、民生等领域实施了一批标志性工程和“小而美”项目，极大促进加勒比国家经济社会发展。

在巴哈马，中国企业承建的托马斯·罗宾逊国家体育场、北阿巴科港口、机场高速公路等项目，极大改善当地基础设施。自由港集装箱码头的建设，为巴哈马打造国际和地区物流中心提供重要支撑。

在牙买加，中国港湾公司投资建设并运营的南北高速公路，实现了位于南部的首都金斯敦与北部旅游重镇奥乔里奥斯之间的高速连通，车程由原来的4小时缩短为1小时，直接带动了牙买加旅游、物流、商贸和房地产业的发展，创造了1万多个工作岗位。牙买加前驻华大使丘伟基感叹：“中国企业让牙买加第一次在短短3年内建成了一条高速公路，中国才是‘飞人’！”

在多米尼克首都罗索，中企承建的农业科技综合楼于2024年3月落成，中多两国农业科技合作又添新平台。多米尼克农业部常务秘书长瑞安·安瑟姆在授予其“优质项目”证书时表示：“项目的建成，是两国强有力双边合作的证明，是多米尼克努力实现农业现代化和发展的重要里程碑。”

安提瓜和巴布达总理布朗表示，安巴是最早参与共建“一带一路”的加勒比国家之一。在中国支持和帮助下，安巴的现代化基础设施不断完善，并朝着实现绿色可持续发展目标不断迈进。牙买加新闻部前部长桑德雷亚·福尔克纳表示，与中国加强合作，助力牙买加经济社会更好更快发展，更好应对各类风险挑战。牙买加人民希望通过共建“一带一路”合作，推动实施一系列有助于改善民生的项目。特立尼达和多巴哥前外长杜克兰表示，共建“一带一路”对于促进加勒比国家互联互通和经济发展具有积极意义，“为地区国家基建发展注入动力，为民生发展打开一扇窗”。

“旅游合作让双方的民心距离日渐拉近”

旅游，正成为中国与加勒比国家务实合作的新增长点、增进了解和友谊的新桥梁。

“你好！欢迎来到古巴！”在古巴首都哈瓦那老城的街头，司机兰迪一边擦拭着他那辆五彩斑斓的雪佛兰老爷车，一边练习着中文问候语。2024年5月17日北京—马德里—哈瓦那直飞航线的重启，大幅提升了中国游客赴加勒比地区旅游的便利度，也是兰迪等旅游从业人员收入和梦想的新起点。“我现在每天都在学中文。”他说，“会有越来越多的中国游客来哈瓦那，我想让他们在我的车上感到宾至如归。”

古巴本地旅行社“哈瓦那旅行”特设中文接待团队，并推出以中国游客为主的城市深度游路线。公司员工阿莱克斯介绍，已有员工赴中国进修中文。古巴驻华大使白诗德表示，古中间恢复直航不仅将加强两国间交流，还有助于加强中国同加勒比地区的联系。

多米尼加“今日”网站发文称，自多米尼加与中国建交以来，两国商业往来不断增加，多米尼加的旅游业也迎来重要发展机遇。目前，在国家旅游发展政策支持下，多米尼加首都圣多明各正在进行一系列旅游设施升级改造建设，为到访的中国游客提供更多便利，包括增加中文标识、开发移动支付功能，并与中国投资者合作建设一个面向银发游客的“健康休闲小镇”等。多米尼加希望通过提升中国游客在多米尼加旅游的体验感，增加中国游客流量，拉动消费，促进当地经济社会发展。

牙买加政府最新推出6种签证类别的新移民与边境管理政策，专门为商务与旅游人员量身定制。为迎接更多中国商旅人士到访，牙买加还在金斯敦机场试点中文导览系统，并与中国企业探讨在奥乔里奥斯开发智慧景区与文旅综合体的合作意向。

近年来，中企积极参与加勒比地区国家的酒店建设、机场升级和相关旅游设施改造项目，并在文化交流活动和项目中提供技术与内容支持。这一系列“看得见、摸得着”的合作，让彼此间文旅交流更加便利。“旅游合作让双方的民心距离日渐拉近。当中国游客在马尔贡广场跳起萨尔萨，我们知道，这种交流的力量远超语言。”古巴一名导游对记者这样表示。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)