新华社科伦坡/伊斯兰堡5月8日电 印度军方7日凌晨对巴基斯坦境内及巴控克什米尔地区多处目标发动军事打击，巴方随即反击并称击落了5架印军战机。巴军方说，印军当天空袭已致巴方至少26人死亡，46人受伤。

分析人士认为，相较2019年印巴两国间的武装冲突，这次印度对巴方军事打击力度和规模都更大，双方冲突进一步升级的风险更高。双方在接下来48小时内会采取何种行动，或将成为决定局势走向的关键。

巴方：击落5架印军战机

巴基斯坦军方7日说，印军当天凌晨空袭巴方多处地点，巴军随即展开反击。巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里7日在新闻发布会上说，巴空军在反击中击落了5架印度战机，飞机残骸落入印度领土内或克什米尔印巴实控线印方一侧地域。巴空军战机在反击行动中未进入印度领空或克什米尔印巴实控线印方一侧空域。巴军在反击行动中还摧毁了印军多个哨所和一个军事指挥部。

巴控克什米尔地区居民对半岛电视台表示，他们经历了“一个充满恐惧和恐慌的夜晚，印度导弹引发巨大爆炸声和停电”。住在印控克什米尔地区的印度媒体人艾尔沙德·哈米德说，他和邻居们7日凌晨被飞机轰鸣声和巨大爆炸声惊醒，随后看到远处火光。

印方对战机被击落一事尚未回应。

水电站大坝遭空袭破坏

乔杜里7日说，印度当天针对巴方平民定居点的空袭已造成至少26名平民死亡、46人受伤。

他说，印度在空袭中还破坏了位于巴控克什米尔地区的一座水电站大坝，而针对水利设施的袭击是“不可接受的、危险的升级局势行为”。

他指出，在印度发动空袭时，尚有数十架国内外航班在巴领空飞行，印方行为使数千名乘客的生命处于严重危险之中。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫7日发表声明说，“巴方完全有权对印度的‘战争行为’作出强有力回应”。巴军方说，将采取“空中和地面”行动予以回击。

印度：必须先发制人

印度媒体援引印军方消息称，巴基斯坦军队6日至7日凌晨从克什米尔地区印巴实控线巴方一侧向印方多个哨所开火射击，造成3名平民丧生、7人受伤。印方“采取适当措施回应”，交火中巴基斯坦部队有人员伤亡。

印度外交秘书7日上午在新闻发布会上就军事行动称，印度监测“恐怖分子”的情报表明，对印度的进一步袭击“迫在眉睫”，印度必须采取“威慑和先发制人的措施”。

印巴之间紧张局势已持续数周，起因是印控克什米尔地区4月22日发生造成重大人员伤亡的枪击事件。印度指责巴方与这次事件有关联，而巴方否认。

随后，印度对巴方采取了暂停一项重要水资源分配条约、关闭边境口岸、驱逐巴方人员等强硬措施；巴方除了宣布多项对等反制措施，还对印度航空公司关闭领空、暂停所有对印贸易等。双方已在克什米尔地区多次交火。

印度和巴基斯坦历史上恩怨颇多，其中克什米尔地区归属问题是两国间的一个主要矛盾，两国因此多次爆发冲突甚至战争。

5月5日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者见面会上讲话。古特雷斯5日就印度和巴基斯坦当前紧张局势表示，他愿为两国政府提供斡旋，以促进和平。新华社记者 谢锷 摄

国际社会呼吁克制

针对印巴之间紧张局势升级，国际社会表达严重忧虑，呼吁双方保持克制，避免局势进一步升级。联合国秘书长古特雷斯6日通过其发言人发表声明说，“世界承受不起印度与巴基斯坦之间的军事对抗”，呼吁印巴“保持军事克制”。

中国外交部发言人7日就当前印巴局势答记者问时表示，中方对当天凌晨印度的军事行动表示遗憾，对目前事态发展感到担忧。印度和巴基斯坦是搬不走的邻居，也都是中国的邻国。中方反对一切形式的恐怖主义。我们呼吁印巴双方以和平稳定大局为重，保持冷静克制，避免采取使局势进一步复杂化的行动。

俄罗斯外交部表示，对军事对抗升级“深感担忧”，呼吁“各方保持克制以防止局势进一步恶化”，并希望紧张局势能够“以和平外交手段解决”。

美国总统特朗普在白宫对媒体记者表示，当前冲突不断升级“令人遗憾”，希望冲突“赶快结束”。

国际危机研究组织高级分析师普拉温·东蒂表示，印巴之间眼下的紧张局势和冲突规模“可能造成可怕后果”。“印巴国内都情绪高涨，加剧了局势进一步升级的风险。双方应选择外交途径，因为任何进一步的军事行动都可能带来不可接受的风险。”（记者：伍岳、陈冬书、蒋超）

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