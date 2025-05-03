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中国全面推广境外旅客购物离境退税“即买即退”——

退税加速度，消费添活力（环球热点）

本报记者 王慧琼
2025年05月03日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　商务部等6部门近日印发关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知，下调离境退税起退点。
　　曹 一作（新华社发）

　　近日，外国游客在陕西省西安市莲湖区回民街美食文化街区游玩。
　　张 成摄（人民视觉）

　　南京新街口商圈，离境退税“即买即退”服务标识在德基广场引人注目。
　　王路宪摄（人民视觉）

　　近日，为迎接“五一”假期，成都SKP商场面向境外旅客专门设立的离境退税“即买即退”服务专柜前，境外消费者络绎不绝。自4月8日中国国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》以来，像成都SKP一样的各大城市商圈陆续上线“即买即退”商店，掀起境外游客入境购物热潮。

　　从“离境后退”到“即买即退”，从服务试点到全国推广，离境退税“即买即退”将带来哪些新便利？境外旅客购物将有哪些新体验？又将如何激发城市消费活力、增强中国高端消费市场的全球竞争力？

　　

　　从“离境后退”到“即买即退”

　　离境退税，并非新鲜事，指的是境外旅客（境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞）在离境口岸离境时，对其在退税商店购买的退税物品退还增值税。

　　早在2011年，境外旅客离境退税政策便开始实施，而“即买即退”是离境退税的升级版。此前，离境退税“即买即退”已在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地的主要商圈开展试点。

　　在以往的离境退税流程中，境外消费者在本地购买商品后，需要前往机场等出境口岸办理退税，这一过程中境外消费者往往需要经历3个流程：一是消费者在指定离境退税商店购物后，需保留纸质退税申请单；二是离境时在口岸海关核验商品后，需要在离境后通过国际快递寄回退税单；三是须等待3—15个工作日才能拿到退税款项。因此，传统离境退税模式是“离境后退”，在购物和退税体验上欠佳。

　　“即买即退”则在购物地点现场就可办理，通过流程重构与技术赋能打造“一站式”解决方案。持授权信用卡的境外消费者在离境退税“即买即退”商店完成购物后，现场就能获得退税款。

　　以北京SKP商场为例，SKP财务资金管理部收银主管单胜男介绍，入境旅客在试点商店购物后，持《离境退税申请单》即可现场办理退税，享受“即买即退”服务，方便快捷。作为北京市首批离境退税和“即买即退”的商店，数据显示，北京SKP商场2024年接待的离境退税顾客同比增长104%。

　　随着离境退税“即买即退”服务推广至全国，中国成为首个全境覆盖“即买即退”政策的发展中国家，国家税务总局数据显示，2024年，办理离境退税的境外旅客数、退税商品销售额、退税额同比分别增长2.3倍、1.2倍、1.3倍。

　　服务升级助推体验升级

　　南京新街口商圈，德基广场户外大屏幕上滚动的离境退税“即买即退”服务标识格外引人注目。有了好政策，各地纷纷升级配套服务。

　　在北京国贸，商城设计可视化流程图，入驻品牌定制退税指南，配备英语、日语、阿拉伯语服务专员；在商场出入口、电梯间、综合服务台等重点部位，设置了规范明晰的离境退税指引，方便境外旅客掌握商场内离境退税“即买即退”信息；商场还制作了离境退税品牌折页、建立品牌社群等，为境外旅客提供全方位服务。国贸商城现有离境退税商店61家，是境外旅客来京购物消费的热门地标。

　　在全国首个“公园+商业”模式打造的商业综合体——成都SKP，有全球超1300个一线品牌入驻。商场最近配备专人协助境外消费者办理退税手续，提升消费者购物和退税体验。

　　在广州市天河城百货，不少境外旅客在商场选购商品，他们普遍表示“‘即买即退’服务具有吸引力，在满足退税条件的前提下，愿意通过实际消费感受这项便利化服务的操作流程”。天河城商场还全面升级了支付系统，满足国际顾客多种外币直接结算（外币收款终端）需求，同时推出1对1人工行李寄存服务，方便游客轻松购物。

　　“与传统离境退税办理流程相比，‘即买即退’政策将退税环节前置，让境外旅客更直观地享受到退税带来的实惠，也节约了时间。”杭州市万事利丝绸相关负责人说，外国游客非常喜爱他们的丝绸产品。

　　据中国国家税务总局货物和劳务税司司长谢文介绍，离境退税“即买即退”受到广大境外旅客的欢迎，促消费效果明显。2024年，此前已先行试点的10个地区“即买即退”办理退税规模同比增长22倍，是全国离境退税规模同比增速的18倍。

　　助力布局全球高端消费市场

　　国际经验表明，退税政策不仅能为消费者带来实实在在的好处，还能促进住宿、餐饮、交通等行业的二次消费，带动相关产业增长，实现“多赢”。

　　数据上看，目前离境退税率11%，扣除2%的手续费，境外旅客实际到手的退税款为消费额的 9%，如果境外游客消费1万元的商品，就可节省900元。对奢侈品、电子产品等高价类目来说，离境退税“即买即退”吸引力尤其显著，而许多游客也会在当场拿到退税后二次消费。

　　离境退税“即买即退”让境外旅客购物体验升级，在China Travel火热的当下，叠加过境免签政策，“即买即退”服务将进一步激发境外旅客入境消费活力，各大城市消费潜力也将得到进一步发掘。

　　以成都为例，2025年第一季度，成都航空口岸接待外国游客35.4万人，成都SKP商场的离境退税业务随之迎来爆发式增长，办理笔数同比增加了182%，销售额增幅更是高达224%，展现了成都作为国际消费中心城市的强大吸引力。

　　数据显示，2024年本土品牌在离境退税销售额中的占比为3.17%，同比增长30.45%，本土品牌迎来品牌升级契机。近日，携程发布《五一旅游出行预测报告》显示，入境游订单同比激增173%，上海、北京、广州、深圳、成都、杭州等离境退税“即买即退”早期试点城市成为热门目的地。

　　离境退税“即买即退”政策全国推广，有助于提升中国国际消费中心城市的竞争力，为全球高端消费市场布局提供发展范例。

(责编：杨光宇、袁勃)

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