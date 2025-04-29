美国政府奉行单边主义、保护主义政策，肆意挥舞关税大棒，挑起经贸摩擦，对世界经济的损害正不断显现。国际货币基金组织近日发布最新一期《世界经济展望报告》，下调了今明两年世界经济增长预期，美国的关税政策是一个重要原因。

国际货币基金组织将2025年和2026年世界经济增长预期从今年1月预测的3.3%分别下调至2.8%和3%。就美国关税政策对世界经济的损害，报告明确指出：美国政府4月2日宣布了几乎适用所有贸易伙伴的关税，将实际关税水平推升至一个世纪以来最高水平；这些措施本身就是对世界经济的一次“重大负面冲击”，其实施过程中的不确定性也对经济活动和经济前景产生负面影响。美方肆意践踏多边贸易规则，妄图以强权重塑全球经济秩序，无异于是让全球发展为美国霸权私利买单。

“美国的关税政策可能将世界推向‘经济熔断’边缘”。有分析人士指出，美国滥施关税如同投入世界经济的巨石，掀起的波浪正层层堆叠。除了给世界经济增长造成短期压力，美国关税冲击也将带来持久的结构性伤害，可能导致全球创新引擎失速，绿色技术贸易壁垒增多，全球可持续发展进程受阻。美方以单边主义、保护主义冲击多边贸易体制，破坏的是各国共同发展的制度环境，发展中国家和新兴市场国家受到的冲击最为严重。联合国工业发展组织警告，美方滥施关税的错误做法将削弱发展中国家和最不发达国家充分参与全球贸易的潜力，抵消这些国家工业现代化和经济多元化努力。美方经济霸凌行径剥夺全球南方国家正当发展权利，暴露了美式“公平贸易”的虚伪本质。

事实上，保护主义将引发怎样的恶果，美国经济史中早有答案。美国佐治亚大学历史学教授斯科特·雷诺兹·尼尔森梳理了19世纪以来美国经历的6次经济萧条，其中5次是由关税和贸易禁运直接造成或显著加剧的。最臭名昭著的莫过于1930年推出的《斯穆特—霍利关税法》，将2万多种进口商品的关税税率提升至历史最高水平，加剧了当时美国经济的衰退，并最终导致一场全球性的大萧条。就在几年前，美方单方面挑起对华贸易战，最终被证明是一场“昂贵的政策实验”。历史的教训无比清晰，美方不应重蹈覆辙。

近日，一份由美国经济学者和政策专家发起的“反关税宣言”正得到越来越多联署。这份宣言批评美国当前关税政策曲解历史、误判现状、误诊弊病、否定经济原则，可能引发一场“自戕”的经济衰退。经济学家发出的担忧，正转变为现实。在美国，鸡蛋价格飙升，婴幼儿用品供应吃紧，小企业主直呼“难生存”，农场主痛诉“失去的不仅是市场，更是未来”……《纽约时报》指出，美国关税政策已给不少美国公司带来“令其瘫痪的不确定性”。国际货币基金组织将美国今年经济增长预期下调至1.8%，较今年1月预测值低0.9个百分点，在发达经济体中下调幅度最大。

历史经验表明，任何以邻为壑的经济霸凌终将反噬自身，开放合作是世界各国携手走向未来的唯一正确选择。美方应悬崖勒马，同各方一道维护开放型世界经济体系，为世界注入稳定性和正能量。

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 03 版）

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