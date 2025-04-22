“韧性”“乐观”“令人鼓舞”，这是国际媒体评价中国经济一季度表现的高频词。在全球贸易秩序遭受严重冲击、市场预期普遍低迷的情况下，中国经济实现良好开局，延续了稳中向好、稳中回升的态势，释放出高质量发展向新向好的积极信号，为处在震荡之中的世界经济注入了宝贵信心。

面对单边主义、保护主义抬头，中国经济迎难而上，将继续成为世界经济重要引擎。中国国家统计局日前发布2025年一季度国民经济数据，初步核算，一季度中国国内生产总值318758亿元人民币，按不变价格计算，同比增长5.4%，比上年四季度环比增长1.2%，彰显中国经济强大定力与澎湃动力。5.4%的增速高于去年全年的5%，也高于去年一季度的5.3%，在全球主要经济体中名列前茅。德中经济、教育和文化协会主席贝恩德·艾因迈尔表示，中国经济在复杂环境中保持了相对稳定的增长势头，这种稳定性本身就是一种重要的全球公共产品，有助于对冲全球市场不确定性。

积极构建多元化市场，深化与各方产业链供应链合作，既增强了自身韧性，也赋能贸易伙伴共同发展。中国一季度货物贸易进出口10.3万亿元人民币，同比增长1.3%，进出口规模创历史同期新高。其中，中国对170多个国家和地区的出口实现了增长，对亚洲、非洲出口增速均高于整体；与共建“一带一路”国家的进出口同比增长2.2%，占进出口总值的51.1%；对欧盟出口体育用品、对东南亚出口化妆品均以两位数增长……广大外贸经营主体快速响应全球市场的多样化需求，不断推出“优品”“新品”“潮品”，推动构建更加多元化、均衡的贸易格局，不断增强抗冲击能力。

中国经济向绿、向新、向智发展，加快培育壮大新动能。“第137届广交会是反映北京与世界其他地区贸易关系的风向标”，法国《世界报》网站报道称，来自全球各地的买家都从中国采购，“世界工厂”这种说法得到了最真切的体现。小到咖啡机、扫地机，大到船舶和海洋工程装备，中国制造高端化、智能化、绿色化转型的强劲动能不断释放。中国连续15年稳居第一制造业大国的地位，产业体系完整、配套能力强。分析人士指出，中国拥有强大的工业产能、高效的全球供应链协调能力以及不断提升的竞争力，在挑战面前展现出强大韧性。巴西媒体评价称，尽管面临贸易紧张局势，中国依然发挥着全球贸易稳定之锚的作用。

随着各项宏观政策持续发力显效，创新引领作用不断增强，依靠内需和创新驱动共同推动经济增长的新格局正在形成。一季度，中国社会消费品零售总额同比增长4.6%，比上年全年加快1.1个百分点；规模以上高技术制造业增加值同比增长9.7%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长10.3%。政策支持助力、产业创新动力持续增强。“珠海—巴西”直航航线开通，打开连接粤港澳大湾区与巴西桑塔纳港的海上新通道；多家电商平台宣布出资助力外贸企业拓展内销市场、多家大型商超开通“绿色通道”上架外贸好商品……中国超大规模市场潜力稳步释放，高水平对外开放持续推进，助力中国与世界良性互动、共同发展。

中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。集中精力办好自己的事情，中国将继续推动高质量发展，扩大高水平对外开放，同各国分享发展机遇，为世界经济带来更多稳定性和确定性。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)