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从断供到威胁收税，特朗普政府与哈佛闹大了

2025年04月17日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京4月16日电 美国政府以冻结联邦经费为由要挟哈佛大学等多所顶尖高校“整改”。哈佛大学拒绝后，先是被政府冻结总额约22.6亿美元的经费，15日进一步被白宫要求道歉。美国总统特朗普甚至发话威胁，要将哈佛大学视为“政治实体”征税。

美国政府与哈佛大学在内的美国顶尖高校的对峙为何白热化？这场教育风暴又将产生何种影响？

4月15日在美国马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学校园里拍摄的商学院。新华社/路透

带头“硬刚” 哈佛被“惩罚”

面对特朗普政府的“整改”要求，哈佛大学选择了带头“硬刚”。

14日，哈佛大学校长艾伦·加伯在致哈佛社区成员的一封信中写道，政府提出的要求已经超出联邦政府权限，哈佛大学不会接受其此前提出的要求。

几小时后，美国政府宣布，冻结哈佛大学22亿美元多年期拨款和6000万美元多年期合同款项。如果哈佛继续“抗命”，正接受审查的另外60多亿美元联邦经费或同样“有危险”。

15日，特朗普在社交媒体发文，威胁剥夺哈佛大学的“免税地位”，应视作“政治实体”征税。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特说，特朗普认为哈佛大学应为其纵容校内的“反犹”行为向犹太裔美国学生道歉。莱维特还对哈佛大学获得联邦经费的前景表达“怀疑”，称该校已经得到巨额民间捐资，美国政府认为不应资助“这样一个存在严重反犹主义的地方”。

4月15日，人们漫步在美国马萨诸塞州剑桥市的哈佛大学校园内。新华社/路透

普林斯顿大学校长克里斯托弗·艾斯格鲁伯15日在社交媒体发文说：“普林斯顿和哈佛站在一起。”此前，普林斯顿大学2.1亿美元的研究资金被“暂停发放”。

美国有线电视新闻网15日发布的一篇分析文章指出，顶尖研究性大学在推动美国区域经济发展上发挥重要作用。美国加利福尼亚大学戴维斯分校社区与区域发展项目教授马丁·肯尼说，过去数十年来，顶尖学府所做的基础科学研究已经成为美国创新产业的“基石”，“高校基础科学研究-初创企业项目-最终大规模商业化”的三步走模式助力美国发展尖端技术，同时推动企业在高校周边落户并带动了区域经济发展。

分析人士担忧，特朗普政府以卡经费为手段，最终恐伤及美国在全球的竞争力。

缘起“反犹主义”，多所高校卷入

2024年10月7日，新一轮巴以冲突爆发一周年之际，在美国加利福尼亚州洛杉矶，加利福尼亚大学洛杉矶分校的学生们参加集会活动时点亮蜡烛。新华社/美联

新一轮巴以冲突2023年10月爆发后，美国多地高校爆发了一系列支持巴勒斯坦的抗议活动，引发美国政府对校园反犹情绪的关注。特朗普政府今年1月上台后，对多所美国顶尖高校发出威胁，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除所谓“反犹主义”以及废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措。

本月11日，美国政府致函哈佛大学，要求学校改革和重组，包括停止一切基于种族、肤色和国籍等因素的优待；改革国际学生的招生流程，避免录取敌视美国价值观和制度的学生，包括支持“恐怖主义”或“反犹主义”的学生；关闭所有与“多元化、公平与包容”政策相关的项目。

这场起源于“反犹主义”的风暴就这样拉开序幕。

据美国有线电视新闻网报道，特朗普政府已对美国7所顶尖高校实施了撤销、冻结或审查联邦经费举措，分别是哥伦比亚大学、哈佛大学、普林斯顿大学、布朗大学、宾夕法尼亚大学、西北大学和康奈尔大学。另有19所高校已被告知，可能面临联邦经费被砍，原因包括未能保护学生免受“反犹主义”伤害。

哥伦比亚大学4亿美元联邦拨款被撤销。西北大学和康奈尔大学上周分别遭特朗普政府冻结联邦经费7.9亿美元和10亿美元。按这两所高校说法，它们甚至是从新闻报道中获知该消息。

价值观不合是深层原因？

美国有线电视新闻网在16日发布的一篇文章中指出，事实上，白宫对哈佛大学所提要求远超其对所谓“反犹主义”的关注。

2021年5月14日，美国纽约州共和党籍联邦众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克在华盛顿国会山向记者讲话。新华社/路透

哈佛大学校友、来自纽约州的共和党籍联邦众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克15日向哈佛大学“开炮”，指责哈佛等大学的绝大部分教职员工为民主党人，称这些人已与美国价值观“脱节”。斯蒂芬尼克被认为是造成哈佛大学前校长盖伊下台的推手之一。

依据美国布鲁金斯学会都市研究项目对2024年美国总统选举投票情况的分析，顶尖研究性大学所在选区并非特朗普的“票仓”。在美国经济产值最高的100个县中，44个县有至少一所顶尖研究性大学。这44个县中，特朗普仅拿下4个，其余40个悉数被他的民主党籍竞争对手、时任美国副总统卡玛拉·哈里斯收入囊中。（记者：陈立希、沈敏、熊茂伶）

(责编：苏缨翔、崔越)

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