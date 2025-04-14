苏 林

应我和越南社会主义共和国主席梁强的邀请，中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平同志将于2025年4月14日至15日对越南进行国事访问，此行恰逢两国人民欢欣鼓舞，热烈庆祝越南—中国建交75周年（1950年1月18日至2025年1月18日）和越中人文交流年。

这是习近平同志自担任中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席以来第四次访越，也是他在越南共产党第十三次全国代表大会和中国共产党第二十次全国代表大会任期内第二次访越。作为历史上访越次数最多的中国党和中华人民共和国国家最高领导人，习近平同志是越南真诚的同志和亲密的伟大朋友。越南党、政府和人民热烈欢迎，并深信此访必将取得圆满成功，为大力发扬传统友谊、开创越中关系新发展纪元作出重要和巨大贡献。

（一）越中关系：深厚友谊的历史，全面合作的成就

越中两国是山水相连的近邻，两国人民在文化和风俗习惯方面有许多相似之处，共同培育历经千年历史的悠久传统友谊。

在革命历程之初，尽管面临重重困难，两党两国的老一辈领导人，特别是胡志明主席和毛泽东主席精心培育了“越中情谊深，同志加兄弟”的关系。胡志明主席在中国从事革命活动期间始终受到中国共产党人和人民的真挚情谊与热情帮助。在胡志明主席的领导下，越南共产党人也积极参与中国的革命运动。两国老一辈革命者并肩作战、同甘共苦的历史已经成为世界无产阶级革命斗争运动的光辉典范，为日后越中友好关系奠定了坚实基础。

在两党相互信任的基础上，1950年1月18日，刚成立不久的中华人民共和国成为世界上第一个与越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）正式建立外交关系的国家。越南也是第一个与中华人民共和国正式建交的东南亚国家。这是历史辉煌丰碑，开启了越中友好关系的新纪元。在两个共产党的光辉指引下，两国人民相互给予对方至情至义的帮助和支持，为民族解放革命事业的胜利以及各自社会主义导向建设与发展作出了贡献。

75年来，和平、友好、合作与发展始终是两国关系的主流，因为两党两国共有一个不变的共识：越中关系的稳定、可持续和长期发展是两国人民的根本和长远利益，是两个民族自古以来对和平友好的热切愿望，对各自革命事业具有重大意义，顺应时代稳定、合作与繁荣发展的大趋势。

在独立自主、和平、友好合作、多样化、多边化的外交路线指引下，越南党和国家始终坚持并致力于同中国党和国家发展全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体，一贯视之为头等优先，为两国人民的幸福以及全人类的和平与进步事业而努力。越南人民永远不会忘记中国人民在历史各阶段所给予的巨大而有效的帮助。越南始终把中国的繁荣发展视为自身机遇，中国将发展对越关系视为周边外交的优先方向，并视之为两国的战略选择，我们对此感到高兴并高度赞赏。

基于这一重要共识，近年来越中关系不断迈上新台阶，各合作领域取得了许多重要和全面的成就。两党两国高层领导以灵活多样的形式保持经常性战略沟通，为引领和塑造越中关系日益务实有效及时作出各项重要决策。特别是在中共中央总书记、国家主席习近平同志2023年12月对越南进行历史性访问期间，两国一致同意将双边关系提升为具有战略意义的越中命运共同体。

与此同时，两国各渠道、各领域的多样化交流与合作机制，从中央到地方以及多边场合和国际机制的合作也取得日益务实的显著成果，进一步丰富和深化了全面战略合作伙伴关系的内涵。

经贸关系不断蓬勃发展，为两国人民带来了实在利益。最近三十多年以来，双边贸易额增加了6400多倍，2024年确立2000亿美元的新高峰。越南保持中国在东盟最大贸易伙伴地位，跃升为中国全球第四大贸易伙伴；中国是越南最大的贸易伙伴。目前，中国已成为越南第三大外资来源地，在新投资项目数量上位居首位。

两国在人民交流、文化、教育、旅游等领域取得了令人鼓舞的成就，日益活跃，成为夯实越中关系民意基础的新亮点。可以说，两国各界人民之间的友好感情日益紧密，正如中共中央总书记、国家主席习近平同志曾经形象比喻：“日益密切的人文交流就像蜿蜒流淌的涓涓细流，汇聚成中越友好交往的奔涌长河。”

双方已妥善解决了许多历史遗留的问题，同意坚持在相互理解和尊重、符合国际法的基础上以和平方式妥善和积极处理分歧。

为了两党两国关系的全面向前发展，最重要的经验在于两个共产党领导下的社会主义邻国之间的真诚、互信和相互理解，起源于两国人民仁爱、重情义的传统，源于两党两国历代领导人的智慧眼光、决心和行动，以及两国政治体系和人民的共同努力。越南党、国家和人民珍视并高度评价中共中央总书记、国家主席习近平同志多年来对越中关系倾注的深厚情谊、赤诚心血与卓越贡献。

（二）新发展纪元的愿景：为两国人民的幸福，为人类和平与进步事业而努力

世界正面临根本性、时代性的巨大变革，各方面因政治、经济、文化、社会和科技发生重大转变而发生深刻变化。从现在到2030年乃至2045年，以及到21世纪中叶的2050年，是两党两国革命事业重要里程碑的关键时刻，是塑造新世界秩序的最重要阶段，为各国带来巨大机遇的同时也伴随着不少挑战。

对越南而言，这是重要的战略机遇期，是开启民族发展新纪元的冲刺阶段，也是实现胡志明主席遗愿“建设一个和平、统一、独立、民主、富强的越南，并为世界革命事业做出应有贡献”的时期。对中国而言，这是实现第二个百年目标，将中华人民共和国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的现代化社会主义强国的关键时期。

这一背景要求两国要具备国际视野和国家行动，以最大限度利用战略机遇，化挑战为机会，创造两国繁荣发展的未来。我们有充分的基础和信心实现各自长期发展目标。现在正是两党两国共同给越中关系确定新发展纪元愿景的良好时机，共同致力于谋求两国人民的幸福，推进人类的和平与进步事业。具体如下：

第一，保持战略沟通，提升政治互信。这是最重要的问题，是成功实施双方合作计划、协议的前提，为两党两国关系健康、朝准方向发展提供政治保障。双方要继续有效落实高层交往机制，紧密结合党际外交、国家外交和人民外交，提升外交、国防、安全以及各层级、各行业、地方合作的成效。

第二，加强各领域务实合作，创造新的增长极。越南始终愿与中国一道，共同推动两国合作日益务实、深入、平衡和可持续发展，成为社会主义邻国和发展中国家间真诚、有效合作的典范，日益更好地满足两国人民的利益。双方共同创新探索适合各自国家经济社会发展战略重点的新合作形式，集中实施标志性的大型合作项目，将推进连接两国的三条标准轨铁路作为战略基础设施互联互通合作的最大优先事项；拓展中国具备优势和越南有需求的合作领域如科技、创新、数字化转型、高素质人才培养，成为双边合作的新亮点，顺应国际发展的共同趋势。

第三，进一步巩固越中关系的坚实社会基础。在今年初的通话中，我与中共中央总书记、国家主席习近平同志共同宣布启动2025年“越中人文交流年”。双方要以此为契机，推动人民交流、宣传两党两国友好关系；促进文化、旅游、教育合作的实质性发展；发挥两国革命“红色资源”作用，提升两国人民对两党和两国人民选择的社会主义道路和越中传统友谊的自豪感和信心。其中，两国主流媒体应在增进两国人民感情和理解、推动友好互利合作中发挥重要作用。

第四，共同为发展新纪元和各自发展新时代营造和平稳定环境。两国不断推动越中关系健康发展，在按照高层共识、符合国际法、联合国宪章的基础上共同努力妥善管控和解决分歧，是当前复杂多变的国际和地区局势的重要稳定因素，符合两个民族向往和平、友好合作、全面战略合作伙伴关系，推进具有战略意义的越中命运共同体建设，实现国家快速可持续发展，成功建成各自的社会主义，稳步迈入发展新的纪元。

习近平总书记、国家主席同志2023年12月访问越南期间做出了深刻总结：“中越两国都是国际社会负责任的成员，两国应该成为推进人类进步事业的中坚力量。”基于75年友好传统，相似的文化以及两国人民在和平与发展利益上的紧密相连，我们两党两国和两个民族坚信并决心推动光荣而伟大的事业，进一步深化全面战略合作伙伴关系，推进具有战略意义的越中命运共同体建设，实现国家快速可持续发展，成功建成各自的社会主义，稳步迈入新的发展纪元。

我们两党两国友谊事业的成功不仅将为两国人民带来福祉、最好服务于两国人民的利益，还为地区和世界各民族的和平、稳定、社会进步与繁荣发展作出日益切实、负责任的贡献。

（作者为越南共产党中央委员会总书记）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)