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施压和威胁绝不是同中方打交道的正确方式（钟声）

2025年04月08日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国政府日前再次滥用关税手段，对包括中国在内的所有贸易伙伴实施所谓“对等关税”，这种以极限施压谋取单边利益的做法，严重违背国际贸易规则。面对美方的经济霸凌行径，中方已经并将继续采取必要措施，坚决维护自身主权安全发展利益，维护国际公平正义。同时，中国将坚定不移推进高水平对外开放，与各国共享发展机遇，实现互利共赢。

　　中国实施的反制措施师出有名、合理合法、有力有节。美方所谓“对等关税”实质上是强权政治的表现，其信奉的是“强权即公理”，搞的是“美国独霸”。中国是文明古国，礼仪之邦。中国人民崇尚以诚待人、以信为本。中方从不惹事，但也不怕事。历史和现实证明，施压和威胁绝不是同中方打交道的正确方式。

　　发展是世界各国的普遍权利，不是少数国家的专利。美国以“对等”“公平”为幌子搞零和博弈，试图通过关税手段颠覆现行国际经贸秩序，这种做法已招致国际社会强烈反对。维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，才能为各国共同发展繁荣创造必要环境。中方坚决反制美方霸凌行径，是捍卫真正的多边主义、维护多边贸易体制的必要之举。

　　美方单方面挑起对华贸易战，不是一年两年了，结果如何？中国外贸在压力下展现强劲韧性，中国经济始终保持发展和进步。反观美国，非但没能实现减少贸易逆差、推动制造业回流等目标，反而使本国企业和消费者承受损失。如今，美方再次挥舞关税大棒，虽短期内会造成一定负面影响，但中国应对冲击有底气、有信心。中国是超大规模经济体，产业体系完备，正在从制造大国迈向制造强国，对联合国统计分组中几乎全部国家和地区都有进出口记录，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国坚定不移加强同各方的合作共赢，不仅赋能各方发展，也增强了自身的发展韧性，完全有能力应对挑战。

　　中国坚定站在历史正确的一边，在开放中不断提升自主发展能力，并以自身发展为世界注入确定性。当国际上一些人产生“中国构建新发展格局，是否意味着舍弃开放”的疑问时，中国态度鲜明：“‘双循环’不是要闭关锁国，而是当别人不给我们开门的时候，我们自己还能活下去、活得更好。我们敞开大门，谁来与我们合作都欢迎。”当前形势下，中国抉择的预见性、科学性充分展现。面对遏制打压，中国始终保持“集中精力办好自己的事”的清醒与定力。坚定不移推动高水平对外开放，正是“集中精力办好自己的事”的应有之义。无论国际风云如何变幻，中国对外开放的大门只会越开越大，继续以自身开放为世界贡献新机遇。中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，实施高水平的贸易和投资自由化便利化政策，打造市场化法治化国际化的一流营商环境，同各方一道推动普惠包容的经济全球化。

　　历史不会为任何逆流而动者停下前进脚步。开放合作是历史潮流，世界决不会也不应该退回到相互封闭、彼此分割的状态。中美经贸关系的本质是互利共赢。美方应当从维护两国根本利益出发，停止滥用关税武器，与中国相向而行，共同维护健康稳定的国际经济秩序。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月08日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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