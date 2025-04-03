当地时间4月2日17点40分许，中国救援队伍在缅甸曼德勒市金色乡村酒店救援点成功救出一名男性，该男子为酒店员工，已被困超过120小时，被救出时生命体征良好。该名幸存者已转交缅甸当地医疗机构进行后续治疗。这是中国救援队伍救出的第9名幸存者。

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