人民网北京3月27日电（冯雨欣、马蒂奥）“中国的发展令人瞩目，每一次到访我都有新的收获。”近日，联合国前副秘书长、现任欧洲议会议员、意大利社会学家皮诺·阿拉基来京参加第十三次中欧学者对话会，并接受了人民网专访。作为多次到访中国的资深国际事务专家，阿拉基对中国的和平发展理念和多极化世界格局有着深刻理解。“这次与中欧学者们共同聚焦国际政治局势，讨论处于深刻变化中的国际秩序，是一次非常宝贵的机会。”阿拉基说。

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阿拉基表示，当今世界正处于多极化的进程中，这是历史的必然，也是现实的发展趋势。他指出，中国几十年来一直支持世界多极化的理念，并在这一进程中承担了特殊责任。“中国从未试图与他国争夺全球霸权地位，而是希望通过合作与世界各国和平共处。” 阿拉基强调，这种合作精神为平等有序的世界多极化提供了重要推动力。

在谈到全球安全问题时，阿拉基强调，未来的安全与和平必须以合作和共存为前提。他在其著作《百年骗局：揭秘全球恐慌的真相》中深入探讨了中国的和平观念。“战争是一种不该发生的犯罪行为，”阿拉基引用《孙子兵法》中“不战而胜”的理念说道，“中国始终对战争和国际冲突持反对态度，且从未主动挑起任何国际侵略战争和冲突，这种和平观念在当今多元化和多极化的世界中具有重要意义”。他说，中国公开的国防预算数据是其和平观念的具体体现。尽管中国在绝对数字上增加了国防预算，但其占国内生产总值（GDP）的比重一直低于世界平均水平。“我认为中国的和平观念符合大势所趋，可以给世界各个国家和地区以启示。”

阿拉基对中国提出的全球安全倡议给予高度评价，他认为，中国不仅在区域和全球安全领域作出卓越贡献，还展现了其独特的远见和责任感。中国是其他国家和地区打击恐怖主义和犯罪的重要伙伴，为全球安全注入了新的动力。中国的全球安全观不仅关注传统军事威胁，也对非军事领域的威胁予以高度重视。“中国看到了欠发达可能带来的威胁，并将经济发展视为对抗暴力和侵略的解药。” 他解释说，中国通过推动经济发展、改善民生，为全球安全提供了可持续的解决方案。“我相信一个经济持续发展的国家更倾向于以开放和合作的方式与其他国家和地区和平相处，而不是诉诸武力或对抗。”

阿拉基认为，近年来全球反恐形势有了显著改善，但中国仍面临一些不实指控，提到所谓的新疆“种族灭绝”问题，他说：“这些指控完全是虚假和错误的，中国需要投入更多精力去反驳这些不实言论，并向国际社会展示真相。”他认为，加强国际对话与合作，特别是深化中欧之间的交流，是消除误解、增进互信的关键途径。

今年是中国和欧盟建交50周年，也是中国和意大利建交55周年。阿拉基指出，意大利与中国的交往不仅限于过去55年，甚至可以追溯到5个世纪以前。“意大利始终对与中国在以文化为代表的各领域合作持开放态度，”他说，“如今意大利有完善的意中文化交流机构和汉学研究中心，这些都为两国关系的深化提供了重要平台。”

阿拉基对意中关系的前景充满信心。他提到，去年，意中两国发表了《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2024－2027年）》，这为两国合作奠定了坚实基础。“我相信意中两国的贸易往来有望持续增长，”阿拉基说，“意大利在重大国际问题上与中国达成一致与合作非常重要。目前，两国在国际政治观点上不存在冲突。”他还期待在签证问题上尽快实现互惠政策。“中国已经迈出了第一步，体现了其开放态度，我希望欧盟国家能追随中国的脚步。”

阿拉基最后强调，欧亚一体化是未来的重要方向。“我们需要建立欧亚共同体，”他说，“这不仅有利于地区的稳定与繁荣，也将为世界多极化进程注入新的动力。”

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