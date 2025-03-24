人民网北京3月24日电（谢莹、盛楚宜）3月23日，在北京举行的中国发展高层论坛2025年会上，达能首席执行官盛睿安在接受人民网专访时重申对中国经济发展的高度信心，并透露达能下一步在中国将以创新驱动投资。

谈及中国经济，盛睿安给予了高度评价。他表示中国经济这种持续且稳健的增长令人钦佩。在庞大的经济体量基础上，5%增速所带来的年度增量相当可观，盛睿安对此印象深刻：“5%的增速意味着，中国每年创造的增量相当于某些欧洲国家的经济总量”。

中国不仅是经济大国，更是全球的创新枢纽。盛睿安表示，中国在人工智能等领域的创新应用给达能带来了很多启示，公司正以中国的前沿创新为基础，带动整个行业的发展。当被问及达能未来在华的投资布局时，他透露道，达能在上海设有开放科研中心，“我们计划进一步扩大在中国的科研投资，筹建全新的研发中心，不仅服务中国，同时也服务更广阔的市场。”此外，盛睿安还表示，达能将继续扩大在中国的生产规模，使中国成为达能高端医学营养产品的出口基地。

“对中国经济充满信心的最好证明就是持续投资”，盛睿安补充道，“我们不仅投资于研发和创新，还加码生产基地建设。这些投入不仅服务于中国市场，更惠及全球市场。”

谈及中国最新颁布的《2025年稳外资行动方案》，盛睿安表示：“所有提振消费、扩大开放的政策举措都令人振奋。这不仅利好达能一样的跨国企业发展，更将助力推动共同繁荣，有利于全球发展。”聚焦消费市场活力释放、扩大投资准入范围、简化行政审批流程等这一系列深化改革举措，无疑为达能等跨国企业在华发展注入了强劲信心。

随着“大健康”产业不断高质量发展，盛睿安表示，达能将继续深耕中国市场，为中国人民的健康福祉作出贡献。

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