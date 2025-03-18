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“村民们用上了干净卫生的自来水”

本报记者 黄炜鑫
2025年03月18日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　布伊奎水处理厂航拍图。
　　王 敏摄

　　清晨，阳光洒在非洲第一大湖——维多利亚湖上。微风轻拂，湖面泛起层层涟漪。湖边，乌干达布伊奎镇逐渐从静谧中苏醒过来。不久前，在中国企业帮助下，这个小镇终于摆脱了“守着大湖缺水喝”的困境，实现了自来水入户，镇上5个村庄800多户居民喝上了放心水。

　　在村民迈克家的院子里，轻轻旋转水龙头，清澈的自来水便汩汩流入水桶。“一拧开水龙头就有干净的自来水，卫生又便捷。”迈克说，以前大家每天天不亮就要出门，步行几公里去湖边打水，背回来的水还有泥沙，水质也不适合饮用，但大家别无选择。

　　尽管布伊奎镇紧邻维多利亚湖，但此前因缺乏净水、输水等设施，居民只能长期从湖中直接取水。湖水杂质多、水质硬，直接饮用容易引发疾病。2021年，中国中铁十局受邀参加乌干达水资源和环境部牵头的项目投资会议，了解到乌方计划在布伊奎镇新建一座水处理厂并安装输水管线，便提出了打通饮水安全“最后一公里”的合作意向。

　　2022年3月，布伊奎供水项目正式开工，中铁十局负责水处理厂建设和输水管线安装。由于取水口施工需在离岸百米的湖面上作业，施工团队采用轮渡平台作业法，降低施工难度，保质保量完成取水口施工。

　　2024年10月，项目正式竣工验收。维多利亚湖的水经过处理后达到了饮用水标准，长期困扰当地居民的用水难题得到彻底解决。“看到清澈的自来水流出来的那一刻，我们都激动得跳了起来。”迈克清晰记得家里接上自来水时的情景。

　　该项目不仅解决了饮水难题，还带来了就业机会。施工高峰期，项目聘用200多名当地员工，28岁的安全工程师阿拉希·弗雷德便是其中之一。弗雷德毕业于乌干达基扬博戈大学，2022年加入项目后，从事协助培训当地员工的工作，确保大家掌握施工规范。他还坚持每天巡查管线全线，有效保障项目施工质量，助力项目实现了全施工周期零安全事故目标。“这个项目对我职业生涯发展有很大帮助。今后，我会充分发挥在项目上学到的技能和经验，继续为建设家乡出一份力。”弗雷德说。

　　“中国企业高质高效施工，村民们用上了干净卫生的自来水。”乌干达水资源和环境部国务部长艾莎·塞金迪表示，布伊奎供水项目是乌干达的重要民生工程，为提升当地民众生活质量作出重要贡献，期待继续与中方合作，为更多乌干达民众解决用水难题。

　　当前，中铁十局正在乌干达建设基布库供水项目、恩尤供水项目，助力更多当地民众用上清洁放心水。中铁十局非洲公司总经理胡东坡表示：“公司将继续深入推进实施民生工程，推动更多‘小而美’民生项目在乌干达落地，帮助乌干达民众实现对美好生活的向往。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月18日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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