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《哪吒2》在泰国正式上映 东南亚多国掀起观影热潮

2025年03月15日10:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月14日电 （记者白元琪）为庆祝中泰建交50周年，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）泰国华人观影会于13日在曼谷成功举行，来自中泰两国政府机构、华侨华人社团、中资企业、文化旅游机构的代表以及超过3000名观众共同出席了此次盛会。同时，该动画电影也在泰国各大影院正式上映。

活动现场。人民网记者 白元琪摄

活动现场。人民网记者 白元琪摄

记者在现场看到，观影会气氛火爆，主办方精心设置了涂鸦墙和金句拍照区，观众热情参与，积极互动，畅谈观影感受。许多影迷身着中国传统服饰，表达对中国动画的喜爱。

泰国华人观众雅颂向记者表示，能在泰国看到《哪吒2》上映感到非常自豪。这部电影不仅展现了中国影视文化的国际影响力，也极大地鼓舞了海外华人。

活动现场。人民网记者 白元琪摄

活动现场。人民网记者 白元琪摄

“哪吒的传奇故事在泰国广为流传，我自第一部便被深深吸引，对第二部的上映满怀期待。”一位泰国动漫迷激动地同记者分享观影体验，《哪吒2》不仅在动画技术上实现了突破，更在剧情和视觉呈现上进行了精心的雕琢，它让我们看到了中国动画产业的成长与进步。

活动现场。人民网记者 白元琪摄

活动现场。人民网记者 白元琪摄

《哪吒2》近期在东南亚掀起观影热潮，3月份将在泰国390多家影院上映，其中40%为泰文配音版，60%为中文原声字幕版，以满足不同观众的需求。此前，《哪吒2》已陆续在新加坡、马来西亚等国上映，并创下票房佳绩。在新加坡，首映当天不到半小时便全部售罄，短短几天票房突破1200万元，连续六天蝉联单日票房冠军。在马来西亚，吉隆坡双子塔影院的售票系统甚至因观众抢购而瘫痪，多个影院的场次排到了凌晨3点。

(责编：王禹蘅、张悦)

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