这是3月14日在日本东京拍摄的电影《哪吒之魔童闹海》日本首映式现场。新华社记者 贾浩成 摄

新华社东京3月14日电（记者李子越 李光正）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）14日在东京举行首映式，数百名观众到场观影，现场气氛热烈。

这部影片当天在日本20多个城市的32家影院同步上映，目前放映版本为中英双语字幕版。4月4日起，日语字幕版将全面登陆日本院线。

3月14日，在日本东京，一名观众拍摄影院中的《哪吒之魔童闹海》宣传海报。新华社记者 贾浩成 摄

记者在首映式现场看到，开场前半小时，许多观众在电影海报前排长队等待拍照留念。

观影后，日本观众宫本圭慈对记者说，《哪吒2》比预期更加精彩，尤其是画面精美细腻，角色设定富有创意，使整部影片更具魅力。

3月14日，在日本东京，一名观众在《哪吒之魔童闹海》日本首映式后与电影宣传板合影。新华社记者 贾浩成 摄

日本电影、音乐制作人喜多村丰表示，尽管不懂中文，仅凭英文字幕理解影片内容，但真正能连接世界的作品是可以超越语言的。该片画面、声音、色彩运用等方面的水平都非常高，“中国电影令人期待”。

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