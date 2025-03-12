人民网 曹欣悦

全国两会期间，世界目光再度聚焦中国。各国媒体和记者大篇幅报道中国全国两会，并对中国未来发展规划作出评价。

“勾勒了改革方向，为高质量发展注入不竭动力”

肯尼亚新闻网站The Star刊登的文章指出，中国的经济增长目标连续三年保持在5%左右，显示出在面临挑战的情况下，中国仍将保持稳定增长这一战略重点。文章对政府工作报告中有关养老、国债等相关政策进行分析并表示，“长远来看，这些备受期待的措施将增强民众信心并释放消费潜力”。

阿尔及利亚Akhbar El Yom新闻网站发表评论指出，中国的政府工作报告回应了人们的期待，勾勒了改革的方向，谋求保障人民民生福祉，为中国高质量发展注入了不竭动力。

新加坡《联合早报》发表评论文章说，政府工作报告中的多项指标明确向市场释放积极信号，同时展现了中国政府应对外部挑战的信心。

阿根廷《十二页报》分析指出，今年的中国全国两会反映出中国将继续着力于吸引外资、巩固经济稳定和保持工业发展。同时，中国致力于创造更具吸引力和更加公平的商业环境、促进外资在中国的持续发展。

“中国在科技领域已成为许多国家的典范”

新加坡《联合早报》评论说，除大力推动消费外，科技创新引领新质生产力发展是今年的另一重点。DeepSeek的创新突破不仅促进国际投资者对中国科技创新能力和中国资产价值的重估，还可能加快中国各行业对人工智能的应用及商业化进程。中国正步入人工智能投资、普及化和商业应用高速发展的新阶段，整个人工智能生态系统将是中国未来数年科技投资的新引擎。

《德黑兰时报》记者Shahrokh Saei对科技、可再生能源领域较为关注。他在文章中写道，中国一直在努力发展自身技术。目前，由于在科技领域取得的重大进步，中国已成为许多国家的典范。这些国家渴望加强与中国的合作。

“为全球治理提供宝贵经验”

阿根廷公共电视台记者在文章中介绍了中国的人民代表大会制度，并举例说明代表如何通过人民代表大会来表达人民需求、影响决策。文章指出，中国不是西方的多党制，但仍有完善的机制使人民充分参与决策。

尼日利亚媒体《外交官特刊》在文章中介绍了中国全国两会的职能和作用，并分析指出，中国的治理模式为全球治理提供了宝贵经验，同时也为各国应对自身挑战提供了借鉴。

乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫表示，中国经济展现出的韧性、中国宏大的科技发展蓝图以及加强区域合作的决心，预示着与中国的合作将继续成为推动地区国家经济增长的一大重要力量。在全球变局中，中国将持续发挥不可或缺的“稳定器”作用。

(责编：刘洁妍、杨牧)