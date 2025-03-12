人民网布琼布拉3月11日电 （记者黄培昭、薛丹）阳光透过婆娑的树影洒落在布隆迪大学的校园里，一排排教学楼静静矗立着，绿树环映中，一栋黄白相间的三层教学楼特别引人注目，那便是布隆迪大学孔子学院。

孔院教师在辅导学生。人民网记者 黄培昭摄

在听力教室里，十几名学生正专注地听着录音，并不断在笔记本上记下汉字。讲台上的中国老师，耐心讲解着听力材料中的关键词，让学生们一遍遍跟听并理解其中的意思。戴着耳机的学生们严肃认真，充满了对学习中文的热情和兴奋。

布隆迪大学孔子学院中方院长周红向记者介绍说，这里的孔院由中国渤海大学和布隆迪大学合作共建，是目前布隆迪唯一一所孔子学院。孔院2012年5月正式开班，2012年7月正式揭牌运营。成立以来，学习汉语在布隆迪越来越受到欢迎。最初的注册学员只有几十个人，现在则已经达到4万多人。孔院通过“一院多点”的中文教学发展模式，教学点曾经一度扩增，达到18个之多。今年2月，布隆迪大学新成立了中文系，孔院的老师们又承担了中文教学的主要任务。

学生们在课堂上认真听讲。人民网记者 黄培昭摄

“学生们的学习热情让我感动。许多学生不仅想学会中文，更希望通过中文改变自己的生活和前途。”已经在布大孔院工作了4个春秋的周红说，其中，有的学生梦想去中国留学，有的想进入当地的中资企业工作，还有的希望成为中文教师，把这门古老而优美的语言传授给更多的人。

在孔子学院的图书馆，记者遇到了一位特别的学生——来自邻国刚果（金）的21岁小伙子朱利安。他皮肤黧黑、身材矮小，目光坚定，脸上带着腼腆的微笑。“如果去首都金沙萨学习中文，路途遥远，费用很高。但布隆迪的布琼布拉离我的家乡更近，这里的课程让我有机会实现梦想。”

学生们正在上听力课。人民网记者 黄培昭摄

朱利安说，他想通过学习中文改变命运。他希望将来能为中国企业做翻译，赚取收入，改善家人的生活。“在刚果（金）的中国公司越来越多，他们需要会中文的人。我学好中文，就能找到更好的工作，挣更多的钱，甚至有机会去中国看看。”他说着，眼中充满了期待。

布隆迪大学校长欧达斯·马尼拉博纳对孔子学院的贡献给予高度评价。他表示，自孔院成立以来，不仅培养了大量会中文的人才，也在布隆迪与中国之间搭建起了一座文化与教育交流的桥梁。如今，许多布隆迪学生因为掌握中文技能进入了当地的中资企业，从事翻译、管理等工作，有些优秀学子还通过奖学金计划前往中国深造。他强调，语言不仅是沟通的工具，更是理解彼此、拓展合作的重要纽带，而孔子学院正是推动这一进程的关键平台。

在听力教室内 。人民网记者 黄培昭摄

中国老师在给学生们讲课。人民网记者 黄培昭摄

走出教室，午后的孔子学院依旧充满活力。翠绿的草坪上有学生在复习课文，书香弥漫的图书馆里有人在翻阅中文书籍，窗明几净的教学里书声琅琅……这里不仅是一所教授中文的专业学府，更是一座通往更广阔世界的桥梁。记者发现，在布隆迪，中文正在悄然改变着越来越多年轻人的命运，而这场语言与梦想的旅程，才刚刚开始。

中文系的一位当地学生。 人民网记者 黄培昭摄

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