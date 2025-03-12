打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中文架起梦想之桥

——探访布隆迪大学孔子学院

2025年03月12日09:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布琼布拉3月11日电 （记者黄培昭、薛丹）阳光透过婆娑的树影洒落在布隆迪大学的校园里，一排排教学楼静静矗立着，绿树环映中，一栋黄白相间的三层教学楼特别引人注目，那便是布隆迪大学孔子学院。

孔院教师在辅导学生。人民网记者 黄培昭摄

孔院教师在辅导学生。人民网记者 黄培昭摄

在听力教室里，十几名学生正专注地听着录音，并不断在笔记本上记下汉字。讲台上的中国老师，耐心讲解着听力材料中的关键词，让学生们一遍遍跟听并理解其中的意思。戴着耳机的学生们严肃认真，充满了对学习中文的热情和兴奋。

布隆迪大学孔子学院中方院长周红向记者介绍说，这里的孔院由中国渤海大学和布隆迪大学合作共建，是目前布隆迪唯一一所孔子学院。孔院2012年5月正式开班，2012年7月正式揭牌运营。成立以来，学习汉语在布隆迪越来越受到欢迎。最初的注册学员只有几十个人，现在则已经达到4万多人。孔院通过“一院多点”的中文教学发展模式，教学点曾经一度扩增，达到18个之多。今年2月，布隆迪大学新成立了中文系，孔院的老师们又承担了中文教学的主要任务。

学生们在课堂上认真听讲。人民网记者 黄培昭摄

学生们在课堂上认真听讲。人民网记者 黄培昭摄

“学生们的学习热情让我感动。许多学生不仅想学会中文，更希望通过中文改变自己的生活和前途。”已经在布大孔院工作了4个春秋的周红说，其中，有的学生梦想去中国留学，有的想进入当地的中资企业工作，还有的希望成为中文教师，把这门古老而优美的语言传授给更多的人。

在孔子学院的图书馆，记者遇到了一位特别的学生——来自邻国刚果（金）的21岁小伙子朱利安。他皮肤黧黑、身材矮小，目光坚定，脸上带着腼腆的微笑。“如果去首都金沙萨学习中文，路途遥远，费用很高。但布隆迪的布琼布拉离我的家乡更近，这里的课程让我有机会实现梦想。”

学生们正在上听力课。人民网记者 黄培昭摄

学生们正在上听力课。人民网记者 黄培昭摄

朱利安说，他想通过学习中文改变命运。他希望将来能为中国企业做翻译，赚取收入，改善家人的生活。“在刚果（金）的中国公司越来越多，他们需要会中文的人。我学好中文，就能找到更好的工作，挣更多的钱，甚至有机会去中国看看。”他说着，眼中充满了期待。

布隆迪大学校长欧达斯·马尼拉博纳对孔子学院的贡献给予高度评价。他表示，自孔院成立以来，不仅培养了大量会中文的人才，也在布隆迪与中国之间搭建起了一座文化与教育交流的桥梁。如今，许多布隆迪学生因为掌握中文技能进入了当地的中资企业，从事翻译、管理等工作，有些优秀学子还通过奖学金计划前往中国深造。他强调，语言不仅是沟通的工具，更是理解彼此、拓展合作的重要纽带，而孔子学院正是推动这一进程的关键平台。

在听力教室内 。人民网记者 黄培昭摄

在听力教室内 。人民网记者 黄培昭摄

中国老师在给学生们讲课。人民网记者 黄培昭摄

中国老师在给学生们讲课。人民网记者 黄培昭摄

走出教室，午后的孔子学院依旧充满活力。翠绿的草坪上有学生在复习课文，书香弥漫的图书馆里有人在翻阅中文书籍，窗明几净的教学里书声琅琅……这里不仅是一所教授中文的专业学府，更是一座通往更广阔世界的桥梁。记者发现，在布隆迪，中文正在悄然改变着越来越多年轻人的命运，而这场语言与梦想的旅程，才刚刚开始。

中文系的一位当地学生。 人民网记者 黄培昭摄

中文系的一位当地学生。 人民网记者 黄培昭摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部