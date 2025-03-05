人民网开罗3月4日电 （记者沈小晓）巴特考古遗址地处阿曼北部哈杰尔山脉南麓，是阿拉伯半岛青铜时代重要的文明见证。该遗址是阿曼公元前3000年早期青铜时代最重要的遗址之一。1988年，包括巴特考古遗址在内的“巴特、库特姆和艾因考古遗址”被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

巴特考古遗址是该地区最古老、最重要的考古遗址之一。据巴特、库特姆和艾因考古遗址技术部门负责人苏莱曼·贾布里表示，巴特考古遗址包含大量的考古墓葬，“这些古墓都是用方形石头砌成的圆形建筑……这些建筑由两堵外墙和一堵内墙组成。内墙分成几个部分，即'房间'，中间像蜂巢。”他说。巴特遗址耸立着5座圆形塔，是用几乎未加工过的石头砌成。塔底直径约20米，高度约10米，是阿拉伯半岛青铜器时代的代表性建筑物。

阿曼巴特考古遗址掠影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

一名游客在阿曼巴特考古遗址参观。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

塔楼也是巴特考古遗址最著名的古迹之一。这些塔是用粘土或石头建造的圆形建筑，用于防御、政治或农业目的。这些塔楼的历史可以追溯到公元前3000年。苏莱曼·贾布里指出，塔楼也是反映青铜时代阿曼文明发展的杰出古迹之一。他强调，阿曼政府正在努力保护巴特考古遗址，包括保护遗址古迹、定期进行修复，组织相关主题文化活动，并将其向全世界推广为旅游目的地，以提高人们对该遗址重要性的认识。

巴特考古遗址中的一处塔楼顶部。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

游客在巴特考古遗址中的一处塔楼遗址前拍照留影。人民网记者 沈小晓摄

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