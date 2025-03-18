打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《哪吒2》登陆欧洲 观众直呼“震撼”

2025年03月18日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，在拥有英国最大IMAX银幕的伦敦BFI IMAX影院，一名观众走过《哪吒之魔童闹海》电影宣传屏幕。
　　新华社记者 李 颖摄

　　中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）3月14日在英国和爱尔兰开始点映，在欧洲影院迎来首批观众。

　　拥有英国最大IMAX银幕的伦敦BFI IMAX影院14日中午开启欧洲首场《哪吒2》放映。影片结束后，观众席爆发出热烈掌声与惊叹。

　　第一次观看中国动画的英国观众谢丽尔·芬尼根告诉记者，电影的故事情节深深触动了她，“看到最后，我的心都提到了嗓子眼”。

　　芬尼根说，《哪吒2》的视效技术、音乐制作和诙谐幽默都让她“倍感震撼”，不论是宏大场景还是人物的细微表情都令人印象深刻。她说，自己将补看《哪吒1》，还会“二刷”《哪吒2》。

　　不少在英中国留学生当天到场观看，还有影迷打扮成电影主角的形象沉浸式观影。他们表示，经过漫长的等待和期盼，终于在英国看到《哪吒2》，心情极为激动。他们为中国动画电影的进步感到骄傲。

　　欧洲发行商圣三一亚洲电影公司表示，该公司从光线传媒获得《哪吒2》在英国、爱尔兰、德国等欧洲30多个国家的院线发行权。本轮点映后，该影片将于21日在英国和爱尔兰以原版中文配英语字幕的方式正式公映，预计将覆盖100个城市、超过250家影院。

　　圣三一亚洲电影公司执行总监锡德里克·贝雷尔告诉记者，外国观众对哪吒这一角色，尤其是他的生活背景、面临的挑战和成长历程充满好奇。他说，《哪吒2》既是一部现代作品，又承载了中国悠久的传统与文化，英国各大影院对该片上映表现出极大兴趣，影片预售成绩远超预期，有望成为英国史上票房最高的中国电影。

　　数据显示，《哪吒2》累计票房（含预售及海外票房）已超20亿美元。

　　（据新华社电  记者章博宁、郭爽）

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部