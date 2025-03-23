构建人类命运共同体理念提出12年——

本报记者 俞懿春

“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”

深刻洞察人类前途命运和时代发展趋势，习近平主席2013年3月23日在莫斯科国际关系学院发表重要演讲，开创性提出构建人类命运共同体理念，以宏阔视野为世界发展进步指引前进方向。

12年来，从美好愿景到丰富实践，这一新时代中国特色大国外交追求的崇高目标，已成为推动命运与共、“同球共济”的潮流。

当下，国际形势变乱交织，构建人类命运共同体理念愈发彰显历史远见与时代价值，持续为世界注入和平力量、稳定力量、进步力量。

“为世界探索自由与和平的发展道路指明方向”

“构建人类命运共同体理念一经提出，就展现出超越时空的伟大思想魅力。”2013年3月23日，投身俄中公共外交事业数十载的俄中友好协会第一副主席加林娜·库利科娃应邀重返母校莫斯科国际关系学院，现场聆听了那场“具有历史意义的演讲”。

“习近平主席的演讲思想深邃、影响深远，凝聚起各国应对风险挑战、追求互利共赢的强大合力。”库利科娃表示，如今构建人类命运共同体理念早已深入人心，成为国际社会的广泛共识，展现出无与伦比的时代价值与全球意义。

蕴含中华文明天下为公的优秀传统，彰显中国共产党人的国际主义情怀，构建人类命运共同体理念连续8年写入联大决议，多次写入多边机制决议或宣言，已从中国倡议扩大为国际共识；世界上超过3/4的国家加入共建“一带一路”大家庭，100多个国家支持三大全球倡议——着眼全人类共同利益和共同福祉的构建人类命运共同体理念，影响力、感召力愈发凸显。

巴基斯坦人类命运共同体研究中心主任哈立德·泰穆尔·阿克拉姆不久前出版了新书《构建人类命运共同体——全人类的希望》。他表示：“在全球性挑战层出不穷的当下，构建人类命运共同体理念展现强大生命力，充分彰显中国负责任大国担当。”

联合国秘书长古特雷斯认为，构建人类命运共同体理念和三大全球倡议“体现了中国对多边主义的承诺和对联合国的支持”。厄瓜多尔前总统拉索表示：“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念为世界探索自由与和平的发展道路指明方向。”

“真正意义上为全人类福祉着想”

今年3月11日，中国国家航天局官网发布《火星取样返回任务（天问三号）国际合作机遇公告》。在浩瀚太空努力镌刻印记的中国，邀请世界共赴星辰大海。

与此同时，中国制造的阿尔及利亚一号通信卫星高悬苍穹，为这个国土广袤的北非国家提供覆盖全境的通信服务，架起通往世界的“天际桥梁”。

从牵头发起金砖国家遥感卫星星座，到持续建设“一带一路”空间信息走廊；从嫦娥六号彰显十足“国际范儿”，到磋商选拔训练外籍航天员……航天合作的“硬核浪漫”，是新时代中国推动构建人类命运共同体的生动写照。

以建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为努力目标，以推动共商共建共享的全球治理为实现路径，以践行全人类共同价值为普遍遵循，以构建新型国际关系为基本支撑，以落实三大全球倡议为战略引领，以高质量共建“一带一路”为实践平台，构建人类命运共同体理念取得了全方位、开创性的丰硕成果。

倡导全球事务由各国共同治理——发起成立亚投行、新开发银行，打造“金砖+”对话平台，率先支持非盟加入二十国集团，不断完善中非合作论坛、中国—拉共体论坛、中阿合作论坛等多边合作框架……西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索高度评价中国在全球治理中发挥的作用，认为中国在推动实现真正的多边主义。

促进发展成果由各国共同享有——高质量共建“一带一路”从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，全球发展和南南合作基金惠及超过3000万发展中国家民众，向全球南方国家提供10万个研修培训名额……库利科娃表示：“中国不仅致力于自身发展，更携手各国共同发展，为维护地区与世界和平稳定作出了积极贡献。”

开辟通往持久和平的康庄大道——在乌克兰危机问题上秉持客观公正立场、积极劝和促谈；支持中东国家自主掌握前途命运、自主探索发展道路，早日实现和平振兴之梦……尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔表示，以互利共赢摒弃零和博弈，中国为促进全球和平发展事业发挥了积极作用。

擘画美美与共的世界文明新图景——第七十八届联合国大会协商一致通过中国提出的设立文明对话国际日决议，中非携手推进现代化十大伙伴行动将“文明互鉴伙伴行动”摆在首位，建设中希文明互鉴中心、中匈文明交流互鉴合作研究中心、雅典中国古典文明研究院……法国高等实践研究院研究主任弗朗索瓦·奎雷尔认为，中国致力于推动全球范围内的文明交流互鉴，使全人类更加紧密地联结在一起。

“中巴经济走廊给巴基斯坦人民带来了看得见、摸得着的可喜变化，让巴基斯坦人民充分认识到构建人类命运共同体理念的真正含义。”阿克拉姆说，“构建人类命运共同体真正意义上为全人类福祉着想，已成为越来越多国家倡导和遵循的理念与原则。”

“中国式现代化为所有希望独立自主迈向现代化的国家带来启示和希望”

推动构建人类命运共同体，不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。

“世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。这一重要阐释精辟体现中国式现代化如何成为推动构建人类命运共同体的核心动力。”英国国际关系专家基思·贝内特表示，“中国式现代化为所有希望独立自主迈向现代化的国家带来启示和希望。”

“新三样”加速出口，助力全球绿色转型；中老铁路、雅万高铁平稳运营，畅通发展之路；截至2024年底，外商累计在华投资设立的企业超过123.9万家，中国已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴——中国式现代化红利的不断释放，正在为构建人类命运共同体提供不竭动力。

针对单边主义、保护主义逆流，中国坚持扩大高水平对外开放：全面放开制造业准入，给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇；持续优化外籍人士来华政策；高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等，坚定不移推进贸易和投资自由化便利化，为全球经济增长提供新动力。

设立中非发展知识网络和25个中非研究中心，邀请1000名非洲政党人士来华交流，牵头成立“全球南方”智库合作联盟，在二十国集团领导人里约热内卢峰会上分享中国打赢脱贫攻坚战的成功经验……“愿学习借鉴中国共产党的经验”“将继续致力于深化同中国的合作，积极参与中国式现代化进程”，中国式现代化在世界激荡回响。

“文明的基石必须建立在命运与共的基础上。构建人类命运共同体理念适应当代和未来的现实需求。”贝内特说。库利科娃表示，坚定站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，构建人类命运共同体理念跨越社会制度、意识形态的分歧，包容历史文化、发展阶段的差异，为人类找到了解决全球性问题的基本路径，为建设更加美好世界提供了实践路径和行动方案，正不断转化为惠及各国的切实成果。

“中国愿同各国一道，做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者，共同开创世界的美好未来”——这是新时代中国与各国携手构建人类命运共同体的宣示。

（本报记者肖新新、程是颉、邢雪参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)