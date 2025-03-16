人民网开罗3月15日电 （记者沈小晓）“活跃的对内对外投资、一流的基础设施建设、强劲的人力资本发展和富有远见的领导力，正在推动中国经济以惊人的速度向前发展。”近日，埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西在接受人民网记者专访时表示，通过促进高科技发展、绿色发展和数字创新，中国经济发展质量稳步提升，并且正在向更具创新性、可持续性的经济模式迈进，“中国经济的全球竞争力正在日益增强”。

图为埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西。受访者供图

2024年10月，巴卢·德米西访问了中国。他表示，中国持续的经济增长及其对外资的吸引力给他留下了深刻印象。“我看到许多国际企业在中国开展业务，这体现了中国的外国直接投资政策的有效性。我也看到大量的国际游客，这表明了中国作为全球主要旅游目的地和公共外交中心的地位。”

当前，中国正着力发展新质生产力、推动高质量发展，以科技创新为主导，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，大力发展面向未来的新兴产业。巴卢·德米西表示，作为中国新质生产力的驱动力，中国在人工智能领域的领先地位正在重塑其经济和国际地位，显著提高生产和服务的效率。

巴卢·德米西表示，人工智能正在推动新一代信息技术、先进装备、生物医药、新能源汽车等新兴产业的发展，也带动了电子商务、金融科技和智能服务的增长。“通过将人工智能融入制造业、服务业和基础设施，中国不仅提高了效率，还促进了高质量可持续发展。”他认为，通过促进高科技自立自强、可持续发展和数字创新，中国正在增强其在国际市场上的竞争力，同时确保长期经济稳定。

中国正在改造传统产业，在推动技术创新的同时确保可持续发展。“通过整合清洁能源、人工智能驱动的自动化和绿色技术，中国不仅提高了工业效率，还在全球环境倡议中发挥了重要作用。”巴卢·德米西认为，中国在太阳能电池、锂离子电池和电动汽车生产等方面处于领先地位。此外，中国绿色技术出口也出现了显著增长，不仅为中国整体经济增长作出了重大贡献，也超越国界，促进了绿色金融、可持续基础设施和可再生能源领域的国际合作。“例如，中国电动汽车越来越受欢迎，且价格越来越便宜，为绿色投资创造了重大机遇。”

巴卢·德米西认为，通过不断投资可再生能源、智能制造和绿色技术，中国正在为环境友好型工业增长树立全球标准，巩固其在绿色、智能和高质量发展方面的领先地位。中国倡导的生态文明理念体现了与自然共存、提高每个人生活质量、物质福祉与环境福祉相融合的美好愿景，为全球可持续发展做出了榜样。

近年来，埃塞俄比亚与中国的贸易稳步增长。巴卢·德米西认为，埃塞俄比亚和中国都致力于绿色和可持续发展，在可再生能源、绿色发展、绿色金融方面，两国有较大的合作空间。中国为埃塞俄比亚提供了可借鉴的经验。“埃塞俄比亚可从中国发展经验中获益，这有助于促进经济增长、创造就业机会、吸引投资，共同实现绿色发展目标。”

图为埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西。受访者供图

(责编：王禹蘅、吴成良)