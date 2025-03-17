国际舆论认为，加征关税将损害全球产业链供应链稳定、破坏多边贸易体系

近日，美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税，引发欧盟、加拿大和澳大利亚等方面批评和不满。从钢铝关税到“对等关税”，再到汽车关税，美国政府近期频繁挥舞关税“大棒”，引发国际社会对全球经济前景的普遍担忧。国际舆论认为，这非但难以提振美国国内相关产业并带来更多就业，还将损害全球产业链供应链稳定，对全球经济和多边贸易体系产生重大影响。

为回应美国对全部进口钢铁和铝加征25%关税的做法，欧盟12日宣布，下月起将对价值260亿欧元的美国商品实施反制关税。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，对美国的钢铝产品关税措施“深感遗憾”，这将损害就业，推动价格上涨，扰乱供应链，给欧盟和美国经济带来不确定性。欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇称，“我们不会对不合理关税置之不理，也不会回避保护我们合法的经济利益”。

加拿大政府12日宣布回击美国钢铝关税，将对总计298亿加元（1加元约合0.70美元）的美国商品征收25%的反制关税。这一反制关税涉及的美国商品包括钢铁和铝产品、电脑、运动器材等。加拿大能源部长威尔金森11日表示，如果与美国的关税及贸易争端进一步升级，加拿大可能会采取非关税措施，例如限制对美国的石油出口。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯12日批评美方决定“完全不合理”，关税和升级贸易紧张局势是经济自残行为，会导致经济增速放缓、通胀上升，这些都将由消费者来承担。澳大利亚将继续与美方磋商，争取获得关税豁免。

不久前，美国白宫还表示，将对进口汽车征收25%左右的关税，并于4月2日正式宣布这一关税措施。德国汽车工业协会强烈反对美国政府的关税措施。该协会指出，对欧盟汽车征收更高关税损害欧美双方利益，孤立主义只会造成双输。该协会主席穆勒指出，美方所谓“公平贸易”只是借口，实则是单方面保护主义政策，将破坏全球供应链，加重消费者负担。

德国基尔世界经济研究所近期发布的贸易政策评估称，如果美方加征的关税全面落地，将导致欧盟和美国的经济萎缩，同时推高通胀压力。根据该研究所推算，如果美国实施计划中的关税措施，欧盟经济在第一年将平均萎缩0.4%，美国经济将萎缩0.17%。如果欧盟以25%的关税进行回应，美国的经济损失将翻倍。

多年来，通用汽车、福特等美国汽车公司利用墨西哥相对较低的生产成本、靠近美国市场的地理优势和北美自由贸易协定的关税便利，在墨西哥开设生产工厂。美国福特公司首席执行官吉姆·法利说，对从墨西哥进口的汽车和汽车零部件征收25%的关税将对美国汽车业产生“毁灭性影响”。墨西哥国家汽车零部件工业协会主任加布里埃尔·帕迪拉强调，关税将大幅增加生产成本，影响到整个产业链。

日本《每日新闻》指出，如果美国对进口汽车加征关税，包括日企在内的其他各国公司将被迫改变发展战略。日本第一生命经济研究所首席经济分析师熊野英生称，如果美国政府执意调高进口汽车关税税率，只会加重美国国内的通胀压力，影响消费者的购车成本，最终反噬美国经济。

阿根廷《号角报》评论认为，美国的关税政策可能会导致价格上涨并引发贸易战，从而拖累经济增长。美方政策的不确定性，将对企业投资和扩张计划产生“寒蝉效应”。阿根廷外交部前副国务秘书拉米罗·伊西多罗·奥尔多基表示，美国当前的保护主义政策正在加剧全球贸易摩擦，并对美国国内相关行业带来负面影响。

（本报柏林、墨西哥城、东京、布宜诺斯艾利斯3月16日电 记者刘赫、谢佳宁、朱玥颖、许放）

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)