打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国加征关税招致多方批评

国际舆论认为，加征关税将损害全球产业链供应链稳定、破坏多边贸易体系

2025年03月17日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税，引发欧盟、加拿大和澳大利亚等方面批评和不满。从钢铝关税到“对等关税”，再到汽车关税，美国政府近期频繁挥舞关税“大棒”，引发国际社会对全球经济前景的普遍担忧。国际舆论认为，这非但难以提振美国国内相关产业并带来更多就业，还将损害全球产业链供应链稳定，对全球经济和多边贸易体系产生重大影响。

　　为回应美国对全部进口钢铁和铝加征25%关税的做法，欧盟12日宣布，下月起将对价值260亿欧元的美国商品实施反制关税。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，对美国的钢铝产品关税措施“深感遗憾”，这将损害就业，推动价格上涨，扰乱供应链，给欧盟和美国经济带来不确定性。欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇称，“我们不会对不合理关税置之不理，也不会回避保护我们合法的经济利益”。

　　加拿大政府12日宣布回击美国钢铝关税，将对总计298亿加元（1加元约合0.70美元）的美国商品征收25%的反制关税。这一反制关税涉及的美国商品包括钢铁和铝产品、电脑、运动器材等。加拿大能源部长威尔金森11日表示，如果与美国的关税及贸易争端进一步升级，加拿大可能会采取非关税措施，例如限制对美国的石油出口。

　　澳大利亚总理阿尔巴尼斯12日批评美方决定“完全不合理”，关税和升级贸易紧张局势是经济自残行为，会导致经济增速放缓、通胀上升，这些都将由消费者来承担。澳大利亚将继续与美方磋商，争取获得关税豁免。

　　不久前，美国白宫还表示，将对进口汽车征收25%左右的关税，并于4月2日正式宣布这一关税措施。德国汽车工业协会强烈反对美国政府的关税措施。该协会指出，对欧盟汽车征收更高关税损害欧美双方利益，孤立主义只会造成双输。该协会主席穆勒指出，美方所谓“公平贸易”只是借口，实则是单方面保护主义政策，将破坏全球供应链，加重消费者负担。

　　德国基尔世界经济研究所近期发布的贸易政策评估称，如果美方加征的关税全面落地，将导致欧盟和美国的经济萎缩，同时推高通胀压力。根据该研究所推算，如果美国实施计划中的关税措施，欧盟经济在第一年将平均萎缩0.4%，美国经济将萎缩0.17%。如果欧盟以25%的关税进行回应，美国的经济损失将翻倍。

　　多年来，通用汽车、福特等美国汽车公司利用墨西哥相对较低的生产成本、靠近美国市场的地理优势和北美自由贸易协定的关税便利，在墨西哥开设生产工厂。美国福特公司首席执行官吉姆·法利说，对从墨西哥进口的汽车和汽车零部件征收25%的关税将对美国汽车业产生“毁灭性影响”。墨西哥国家汽车零部件工业协会主任加布里埃尔·帕迪拉强调，关税将大幅增加生产成本，影响到整个产业链。

　　日本《每日新闻》指出，如果美国对进口汽车加征关税，包括日企在内的其他各国公司将被迫改变发展战略。日本第一生命经济研究所首席经济分析师熊野英生称，如果美国政府执意调高进口汽车关税税率，只会加重美国国内的通胀压力，影响消费者的购车成本，最终反噬美国经济。

　　阿根廷《号角报》评论认为，美国的关税政策可能会导致价格上涨并引发贸易战，从而拖累经济增长。美方政策的不确定性，将对企业投资和扩张计划产生“寒蝉效应”。阿根廷外交部前副国务秘书拉米罗·伊西多罗·奥尔多基表示，美国当前的保护主义政策正在加剧全球贸易摩擦，并对美国国内相关行业带来负面影响。

　　（本报柏林、墨西哥城、东京、布宜诺斯艾利斯3月16日电  记者刘赫、谢佳宁、朱玥颖、许放）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月17日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部