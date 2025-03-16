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《哪吒2》印尼首映赢掌声

2025年03月16日08:53 | 来源：新华网
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3月15日，在印度尼西亚雅加达，观众入场参加《哪吒之魔童闹海》首映。新华社记者 徐钦 摄

3月15日，在印度尼西亚雅加达，观众入场参加《哪吒之魔童闹海》首映。新华社记者 徐钦 摄

新华社雅加达3月15日电（记者陶方伟 曹凯）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）15日在印度尼西亚雅加达举办首映礼，将于21日正式登陆印尼各大影院。

记者看到，首映现场座无虚席。影片播放期间，观众席多次爆发笑声、掌声和惊叹声。一些年轻观众在观影后走到《哪吒2》海报前录制视频，向更多人推荐这部电影。

《哪吒2》印尼发行方华纳兄弟印尼公司市场总监奥斯卡·普拉纳帕拉在首映结束后说，《哪吒2》制作水准高超，故事情节扣人心弦，“极具吸引力”。

3月15日，在印度尼西亚雅加达，一名参加《哪吒之魔童闹海》首映礼的观众展示电影票。新华社记者 徐钦 摄

3月15日，在印度尼西亚雅加达，一名参加《哪吒之魔童闹海》首映礼的观众展示电影票。新华社记者 徐钦 摄

“从今天的现场情况来看，观众对影片品质和整体制作都给予极高评价。我相信，凭借口碑效应，《哪吒2》能吸引更多观众走进影院。期待未来能引进更多高质量的中国电影。”普拉纳帕拉说。

印尼观众莎拉在首映现场告诉记者，这是她第一次看中国动画电影，《哪吒2》制作的精良程度和剧情设定“令人惊艳”。

“电影中父母对孩子的爱与保护也和印尼文化非常契合，容易引起共鸣。”莎拉说，“影片笑点密集，既有欢乐也有感动，观影过程十分享受。真心期待未来能在印尼电影院看到更多优质中国电影。”

(责编：王禹蘅、崔越)

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