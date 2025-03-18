中国不断扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资，接受记者采访的在华外资企业负责人表示

无论外部环境如何变化，中国始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。今年的《政府工作报告》提出要扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资，并就“稳定对外贸易发展”“大力鼓励外商投资”等作出一系列具体部署。此前发布的《2025年稳外资行动方案》也表明中国政府进一步扩大高水平对外开放、大力吸引外资的信心和决心。接受本报记者采访的在华外资企业负责人表示，中国政府出台的一系列稳外资举措让他们深感振奋，未来将持续深耕中国市场，与中国经济共同成长。

“我们对继续在中国市场投资和发展更有信心”

中国经济稳定发展是外资企业在华投资信心的基石。2024年，中国成功实现了5%的经济增长目标，增速居世界主要经济体前列。今年的《政府工作报告》提出2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右。长期向好的经济基本面成为外企深耕中国市场的“定心丸”。

“5%左右增长目标的提出，彰显了中国经济的强大韧性和巨大潜力，再次坚定了我们深耕中国市场的信心。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示，作为全球经济增长的重要引擎，中国市场广阔、产业基础雄厚、创新资源丰富。中国大力发展新质生产力，将驱动产业进一步加快“数字生产力”和“绿色生产力”发展。“施耐德电气将通过自身技术广泛赋能中国用户及生态伙伴，携手为发展新质生产力，推动高质量发展添砖加瓦。”

“近年来，在全球经济不确定性增加的背景下，中国经济稳中有进，提供了稳定的市场预期，让我们对继续在中国市场投资和发展更有信心。”斯凯孚中国及东北亚区总裁王辉说，作为一家深度融入中国发展的外资企业，斯凯孚参与了中国工业的快速发展。“中国明确的政策支持与坚定的开放决心，为外资企业提供了更透明、公平的营商环境；人工智能等领域的技术创新与产业升级的不断加速，为产业发展带来了巨大机遇；完整的产业链体系和强大的制造业基础，为企业发展提供了坚实的支撑。”

“中国经济增速居世界主要经济体前列，持续为全球经济增长贡献积极力量。”安永大中华区首席执行官陈凯表示，5%左右的增长目标体现了稳中求进的发展基调。“安永对中国继续保持强劲发展势头充满信心，将聚焦科技创新主线，继续在人工智能技术应用、创新人才发展等方面协同发力，将丰富的专业服务经验与人工智能技术深度融合，为推动中国经济高质量发展贡献力量。”

“将自身业务发展与中国的技术优势、制造优势、市场优势紧密结合”

“在保障和改善民生中打造新的经济增长点”“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”“加快经济社会发展全面绿色转型”……中国积极培育壮大新兴产业、未来产业，强化宏观政策民生导向，推进绿色低碳发展，让外资企业看好“投资中国”新机遇。

“随着收入增加和消费升级，中国消费者对高品质、健康食品的需求也进一步增加。”希杰集团中国区总裁尹道瑄说，今年的《政府工作报告》提到“以消费提振畅通经济循环，以消费升级引领产业升级”，将为公司发展带来新增长点。“我们将抓住消费升级的优势，加大在高品质、健康食品领域的研发投入，推出更多符合市场需求的新品。”尹道瑄表示，“我们还将充分通过中国完备的电商和新零售渠道，提升品牌影响力，拓宽市场占有率。同时继续夯实包括人才、产品、市场等方面的本土化策略，确保在中国市场的稳健发展。”

高通公司中国区董事长孟樸表示，今年的《政府工作报告》将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”摆在政府工作任务之首，并提出培育具身智能、6G等未来产业，这让高通公司对中国经济增长潜力充满信心。高通将持续与合作伙伴共同推动创新。“我们还将利用混合人工智能架构和领先的终端侧人工智能技术，与中国伙伴一起推动智能网联汽车、人工智能手机、个人电脑等智能终端的发展和应用，将自身业务发展与中国的技术优势、制造优势、市场优势紧密结合，促进数字经济的高质量发展。”

“近年来，中国在绿色低碳发展方面持续推出有力的政策和措施，令人印象深刻。”汉高大中华区总裁安娜表示，今年的《政府工作报告》提出协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型，汉高的发展战略与此高度契合。“未来，我们将继续加强与业务伙伴的合作，共同探索满足市场需求的可持续创新解决方案，共绘绿色发展画卷。”

“体现了中国以制度型开放推动高质量发展的战略远见”

丰田汽车决定在华独资设立雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发、生产公司，蔡司宣布将在中国（上海）自由贸易试验区购地自建大中华区总部综合园区，空客天津A320系列飞机第二条总装线预计2026年初投入生产运营……随着中国科技创新能力快速增长，国际竞争力不断跃升，外资企业也积极调整投资布局，持续融入中国产业链和创新链。

“中国政府为跨国公司提供了良好的创新和本地化发展环境。强大的产业生态系统、强韧的供应链体系以及高质量的人才储备，成为我们可持续发展的坚实基础。”赛诺菲大中华区总裁施旺表示，自己关注到中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。“这体现了中国以制度型开放推动高质量发展的战略远见。不久前，赛诺菲宣布投资约10亿欧元，在北京新建胰岛素生产基地，创下公司在华最大单笔投资纪录。赛诺菲将持续扎根本土，深化在华的高端制造和产业链布局，以高质量生产制造能力服务中国市场。”

“在科技创新的驱动下，中国正在推动传统产业的高端化、智能化、绿色化升级，这为我们带来了新的发展机遇。”尹正说，施耐德电气持续加大在华研发投入，近年来陆续建成数字配电中国研发中心、自动化研发中心、关键电源创新实验室、人工智能创新实验室等世界级研发机构。去年，施耐德电气位于上海市金山区的创新实验园区二期项目落成开放，成为集团在东亚地区规模最大的创新实验基地。

“中国加快发展新质生产力，与我们重视的‘技术创新’不谋而合。过去两年，斯凯孚在中国本土研发并发布了20余款新产品和新技术，创新成果不仅服务中国，更辐射全球。”王辉表示，中国坚持创新驱动和打造开放共赢的合作模式，为外资企业开辟了更广阔的市场前景与合作机遇，将推动全球技术创新、增强全球投资者信心、推动全球经济增长。

（本报记者周輖、韩硕、马菲、曲颂、龚鸣、李欣怡）

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)