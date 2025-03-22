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共享中国大市场带来的新机遇（和音）

2025年03月22日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国采取一系列举措提振国内消费，展示了持续推动经济高质量发展的决心，也为各国共享中国大市场带来了新机遇

　　

　　“有助于中国经济向消费驱动型经济增长转型”“提高了对中国这个全球第二大经济体需求复苏的预期”……国际舆论广泛关注中国近日发布《提振消费专项行动方案》，认为中国采取一系列举措提振国内消费，展示了持续推动经济高质量发展的决心，也为各国共享中国大市场带来了新机遇。

　　消费是最终需求，既关系着经济发展，也关系着人民群众对美好生活的向往。2024年中央经济工作会议和今年的中国《政府工作报告》都把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为重点任务。《提振消费专项行动方案》按照以增收减负提升消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境增强消费意愿的政策思路，提出一系列政策举措，进一步完善促进消费的体制机制，打开消费市场新空间，为推动中国经济增长模式向更加注重消费转型按下“加速键”。国际舆论认为这些举措“具有长远眼光”“为消费行业的长期发展奠定了基础”。

　　紧扣“民”字，统筹促消费与惠民生。研究建立育儿补贴制度、提高部分学生资助补助标准、加大消费品以旧换新支持力度……《提振消费专项行动方案》展现了鲜明的民生导向，真金白银的政策举措与更多元、更普惠的消费供给相结合，切实回应民生需求，促进居民增收减负，让老百姓敢消费、愿消费。英国《金融时报》认为，这些举措“非常注重提高家庭消费能力和意愿”，如果实施得当，将助推中国经济向消费驱动型增长转型。

　　聚焦“新”字，推动消费提质升级。发展“人工智能+消费”，推广“知识产权（IP）+消费”，大力培育品质电商，有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费……一系列举措旨在持续释放多样化、差异化消费潜力，持续打造新的消费增长点。西班牙《经济学家报》网站报道认为，“新方案寻求发展一种更可持续的消费形式”，有助于优化消费结构、培育新业态。

　　全方位扩大国内需求，将为世界共享中国发展机遇提供更广阔舞台。中国已连续10余年稳居全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场，居民消费需求和结构不断升级，服务性消费支出占比持续提高，新的市场空间不断拓展。聚焦居民消费升级需求，推动医疗健康、文化娱乐等优质生活性服务进口，稳步推进服务业扩大开放；开展外贸优品中华行活动，提高内外贸一体化水平，持续优化营商环境……一个超大规模、不断扩大开放的中国市场，将把更多“中国需求”转化为“世界机遇”。

　　消费回暖勾勒出中国经济高质量发展的活力图景。中国国家统计局发布的最新数据显示，今年1至2月，中国社会消费品零售总额同比增长4.0%，消费者信心指数连续3个月回升。德意志银行日前发布的调查结果显示，与去年相比，今年中国消费者的信心大幅提升。《华尔街日报》报道指出，“得益于中国为刺激国内需求而采取的措施，中国公布的开年经济数据出人意料地强劲”，多项指标增幅都高于预期。卡塔尔通讯社网站认为，随着市场情绪改善，未来几年中国将拉动更多投资，促进经济进一步增长。

　　中国经济正在高质量发展的道路上阔步前行。中国实施更加积极有为的宏观政策，全方位扩大国内需求，进一步深化改革开放，着力增强动力、激发活力、改善预期，将推动经济持续回升向好，为世界经济发展注入更多正能量。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月22日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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