新华社北京3月21日电 美国总统特朗普20日在白宫签署一项行政令，要求教育部长琳达·麦克马洪采取一切必要措施推动教育部的关闭，将教育管理权归还各州。

根据美国宪法，所有联邦机构的设立和解散通常需要通过立法程序获得国会批准。特朗普若要关闭教育部，必须通过国会立法程序。

“采取一切合法手段关闭教育部”

特朗普当天在白宫发表讲话说，除核心的必要功能，政府将“采取一切合法手段关闭教育部”，并将“尽快关闭它”。同时，针对低收入、残疾和特殊需求学生的项目将得到“完全保留”，并将被“重新分配到其他机构和部门”。他还对教育部近日的裁员行动表示赞赏，称教育部已成功削减约50%员工。

在特朗普签署行政令后，美国国会亚太裔美国人党团主席孟昭文和教育特别工作组主席马克·高野发表联合声明说，这是一个“非法决定”，国会在面对这一命令时“绝不能放弃权力”。

美国媒体11日报道，美国教育部当晚起实施大规模裁员计划，预计裁减4000名员工中的约1300人。加上先前同意辞职或退休的员工，减员幅度合计将达约50%。依据麦克马洪的说法，大规模裁员最终将指向撤销整个教育部。

美国21名民主党籍州总检察长13日就教育部裁员对特朗普政府提起诉讼。诉讼倡导者、纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯在一份声明中表示，解雇教育部一半工作人员将伤害纽约州乃至全国学生，特别是那些依赖联邦资金的低收入学生和残疾学生群体。她批评这一行为“令人愤慨”“鲁莽且非法”。

多所高校冻结招聘

眼下，受联邦政府寻求减少联邦合同、削减研究经费影响，哈佛大学、斯坦福大学和北卡罗来纳州立大学等多所美国高校同样暂停招聘。

加利福尼亚大学校长迈克尔·德雷克19日表示，为缓解联邦政府拨款锐减带来的财政挑战，加利福尼亚大学系统性冻结招聘。

德雷克在信中说，特朗普今年1月上任以来，多次提议削减教育支持、病人照护或重大医学研究等方面的资金投入，或签发有关行政令。但类似举措对全美高等院校都构成影响，尤其对作为美国最具创新性科研公共机构之一的加利福尼亚大学。此外，加州政府2025至2026财政年度预算将大幅削减对加利福尼亚大学的拨款，这将使该校进一步面临财政挑战。

约翰斯·霍普金斯大学上周遭美国国际开发署“断供”8亿美元经费后，于13日宣布，受联邦政府削减科研经费的影响，该校将在美国国内和境外裁减超过2000名员工。

约翰斯·霍普金斯大学当天发表声明说，这是“艰难的一天”，但学校对受影响项目感到“无比自豪”，这些项目涵盖了抗击疾病等大量“拯救生命的工作”。

科研人才出走 欧洲开始“捡漏”

据美国《科学》杂志等欧美媒体报道，面对特朗普政府不确定的政策环境，越来越多的科研人员考虑离开美国。同时，欧洲一些国家正利用这一机会吸引新的人才，扭转科研人员持续流向美国的局面。欧洲多地高校表示，近期收到越来越多来自美国的研究人员求职申请。

法国是“抢人”行动最快的国家之一。据法国《解放报》9日报道，法国负责高等教育和科研的部长级代表菲利普·巴蒂斯特致信该国研究机构及大学，希望为考虑离开美国的科研人员提供接纳方案，并要求相关机构就优先引进的技术和研究领域提出建议。

本月早些时候，法国艾克斯－马赛大学启动了名为“科学安全之地”的项目，吸引来自美国的研究人员，为此将投入1000万至1500万欧元，可支持约15名研究人员。该校一名发言人说，这一项目已吸引50多名研究人员申请，并且该校“已经接待了一名研究人员”来访。

法国巴黎－萨克雷大学宣布，该校可能会扩展或启动新项目，以支持来自美国的研究人员。法国研究机构巴斯德公共卫生研究所所长亚斯明·贝勒卡伊德在法国《论坛报》刊发的采访中说，她每天都能接到目前在美国的欧美研究人员的求职电话，这对法国而言“是个机会”。（记者熊茂伶、王逸君、冯玉婧、颜亮）

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