凭借独特风味和品质走俏国际市场——

本报记者 徐 馨 李志伟 白元琪

西班牙巴塞罗那举办的云南咖啡杯测活动。

张 伟摄

成熟的云南咖啡果。

廖 琴摄

咖农在采摘咖啡果。

云南省普洱市思茅区融媒体中心供图

咖农在翻晒咖啡豆。

人民网记者 虎遵会摄

普洱市思茅区的一处咖啡种植园。

新华社记者 陈欣波摄

地处北回归线附近、低纬度、高海拔、昼夜温差大、土壤肥沃且弱酸性……中国云南的自然条件，与国际知名咖啡产区相似。特别是小粒咖啡，在彩云之南找到了绝佳的安身之所。如今，云南咖啡不仅香飘国内街头巷尾，还跨越国界“圈粉”无数。据昆明海关统计，2024年云南咖啡出口量达3.25万吨，同比增长358%，主要出口至德国、荷兰、美国、越南等地。中欧班列也为云南咖啡出海提供助力，让欧洲咖啡客户下订单后15天内即可收到货物。“中国咖啡”在国际咖啡版图上愈发引人注目。

“让云南变成一个享誉全球的高品质咖啡原产地，这一点意义重大”

“洁白的云团簇拥着起伏的山峦，郁郁葱葱的森林如绿色天鹅绒环绕山间。阳光下，清澈的山泉滋养着层层梯田、果园、茶园与咖啡种植园。这片令人叹为观止的土地，便是云南。”专注从事咖啡相关工作的德国人艾瑞克·巴登是云南咖啡的忠实拥趸，他在业界权威杂志《精品咖啡协会》上撰写的一篇文章中，向全世界的咖啡爱好者、烘焙商介绍自己眼中的云南。

巴登在上海开设了一家咖啡公社，该店采用的是种植于云南红土地的阿拉比卡咖啡豆。10余年来，他致力于将云南咖啡推介给更多人。2019年，云南种植的P86+阿拉比卡咖啡豆在澳大利亚和新西兰地区最大的咖啡烘焙大赛中获得银牌，更让他看到云南咖啡在国际市场中的潜力。巴登表示：“让云南变成一个享誉全球的高品质咖啡原产地，这一点意义重大。”

被誉为“中国咖啡之都”的云南普洱，是雀巢、星巴克、瑞幸等咖啡巨头在中国的原料主产区。美国星巴克公司网站介绍，2012年，星巴克在云南建立了“咖啡种植者支持中心”，聘请专业的农艺师来到咖农身边，帮助咖农把控种植细节，从而种植出更优质的咖啡，并将云南咖啡带向更广阔的世界。收获的高品质咖啡豆在满足中国市场的同时也出口至亚洲其他国家及欧美国家。星巴克还在中国推出了云南单品咖啡。在德国柏林的一家星巴克门店，来自智利的埃利奥和记者分享了他对中国咖啡的看法：“中国咖啡带有淡淡的草木香气，我很喜欢这种特别的香味。”

“让我们沉浸在这款独一无二的云南咖啡中，感受它的非凡魅力”

在柏林，记者穿行于年轻人聚集的米特区，咖啡香在春日的街头漫溢。在以季节性咖啡餐饮为特色的“19克咖啡”，咖啡师迪伦拿出手机，向记者展示了去年圣诞节期间推出的节庆礼盒：精致的24只小盒里盛着来自24个不同产地的咖啡，其中之一就是云南咖啡。“顾客很喜欢云南咖啡，今年一定有更多人来购买！”迪伦笑着说。

在柏林一家“双眼咖啡”门店，记者认识了年轻掌柜斯凯莫。他的父亲曾荣获2005年度欧洲世界咖啡大师赛冠军，20多年前开设了这家规模虽小但人气颇旺的店铺。“那一年我父亲因为参加咖啡大师赛去了上海，了解到云南咖啡。我在欧洲喝过一次云南咖啡，风味独特。如果有机会，我愿意多了解中国咖啡。”斯凯莫说。

总部设在德国汉堡的迪特雷夫森与巴尔克公司，也看到了云南咖啡的独特魅力和发展前景。这家自1836年开始从事茶叶贸易的老牌公司如今引入了云南咖啡。在公司官网中，一款来自云南的咖啡被重点介绍，“这款精致的咖啡具有优雅且均衡的口感，风味独特，芳香甘甜，带有蜂蜜和榛子的味道。让我们沉浸在这款独一无二的云南咖啡中，感受它的非凡魅力！”

在英国布里斯托市，由5个年轻人经营的奥德今咖啡烘焙坊则以生动俏皮的方式推介云南咖啡：“种植云南咖啡的这片土地，还饲养鸡、鱼、猪和鸭，种植辣椒、中草药和各种花卉。喝一杯这款生长在云南壮丽群山中的咖啡，你将活力爆棚。”

越南以种植罗布斯塔咖啡闻名，与此同时，市场对高品质阿拉比卡咖啡的需求也在攀升。2024年，云南咖啡的精品率提升至31.6%，精深加工率达80%，并通过冻干粉、冷萃液等新型产品，逐步打开越南即饮咖啡市场，成为越南咖啡爱好者的“新宠”。越南不少咖啡爱好者夸赞云南小粒咖啡“浓而不苦、略带果酸”的独特风味。

在美国亚马逊网站上，有多款云南咖啡在售，并且有不错的销量。名叫戴维的消费者评价说，“我在一个节目中看到云南种植的咖啡，于是决定尝试一下。我立刻就喜欢上云南咖啡，这种咖啡柔滑、微妙的口感让人无法忘怀”。不少消费者在评论区留言，“云南咖啡豆的品质令人印象深刻，中国咖啡已经在咖啡界拥有一席之地”。

“从茶香、花香到果香和泥土气息，云南咖啡豆为烘焙师提供了探索多种风味特征的独特机会”

怀抱热情、渴望让云南咖啡走向更广阔世界的，还有90后咖啡贸易从业者林淑贤。2021年，林淑贤从家乡云南玉溪来到西班牙，独在异乡的她因为怀念家乡的味道，也因为看到欧洲咖啡市场的空缺，2022年开始在西班牙、德国、荷兰等欧洲国家推广云南咖啡，其创建的名为“来自云南的淑”公司主要将云南咖啡生豆出口到西班牙等欧洲国家。

如今，从巴塞罗那到马拉加、卡塞雷斯，越来越多的西班牙城市精品咖啡馆开始销售云南咖啡。西班牙萨拉戈萨市的大型咖啡烘焙商也持续购进云南咖啡生豆，自行烘焙包装后售卖。“他们从我这里购买360公斤云南生豆，一周内就售罄了。”林淑贤对记者说，“这里市场很大，我不断回到云南找最好的豆子。从茶香、花香到果香和泥土气息，云南咖啡豆为烘焙师提供了探索多种风味特征的独特机会。”

云南咖啡为欧洲咖啡界逐渐接受，是一个长期的过程。非洲咖啡、美洲咖啡进入欧洲市场长达三四百年，人们习惯了传统的风味。“在欧洲，我发现特别喜欢云南咖啡的，往往是对中国文化、东方文化有一定了解的人。云南咖啡发酵味道比较重，有檀香木的味道，而许多人对檀香文化也缺乏了解和认知。”林淑贤说，“因此，中国咖啡进入欧洲市场，不仅在于风味，还关乎人和文化。”

正是基于这样的体会，林淑贤自去年开始在巴塞罗那不定期举办“云南集市”，通过云南特色饮食、用云南咖啡渣染色的纱线做成的佤族织锦、云南扎染等特色非遗产品，让更多欧洲民众了解云南。另外，持续将云南咖啡产品带出去和国际买家、烘焙商分享，用杯测等国际通用的咖啡语言交流同等重要。“我不断将云南的豆子带到欧洲参加精品咖啡杯测，然后将杯测的反馈，如香气、余韵、酸度、醇厚度、均匀度、平衡感、干净度、甜感、瑕疵等告诉云南的合作方，这对提升品质很关键。”林淑贤说。

当前，云南咖啡已引起各方浓厚兴趣。国际咖啡组织的一份报告认为，中国在咖啡领域有着巨大发展潜力，并正在更加坚定地融入咖啡价值链。中国正在全球咖啡行业中塑造自己独特的地位。

美国《时代》周刊此前报道了云南咖啡的兴起，认为云南普洱的温和气候非常适合种植阿拉比卡咖啡树。中国不少年轻人正从喝茶传统向喝咖啡转变，普洱的种植者也在迎合这种需求。

英国《经济学人》杂志报道说，中国咖啡产业在持续创新，咖啡公司努力迎合消费者的口味，其中一项创新是“茶咖”，将茶和咖啡融合在一起，例如，瑞幸咖啡推出茉莉花香拿铁、乌龙拿铁等茶咖产品，受到欢迎。

越南媒体关注云南咖啡的生态种植理念。云南咖啡产区率先推行生态种植，倡导荫蔽种植模式。这种可持续发展理念，与越南消费者日益增强的环保意识不谋而合。在中国—东盟自贸协定3.0版升级和《区域全面经济伙伴关系协定》的双重推动下，云南咖啡正加速拓展越南等东南亚国家市场。

泰国“一带一路”经济与教育发展研究院院长吴森提兰谷对记者表示，云南咖啡打开越南市场，不仅为中国咖啡产业的全球化提供范例，也为中国农业从“跟随”到“引领”的转型提供借鉴。展望未来，中国咖啡有望通过品牌建设、文化输出和可持续发展，在东南亚持续拓展市场。

林淑贤对记者表示，希望和家乡的合作伙伴共同努力、共同成长，“我对云南咖啡的未来充满信心”。

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)