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印尼东部火山喷发 当地进入紧急响应状态

2025年03月22日09:28 | 来源：新华网
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新华社雅加达3月21日电（记者陶方伟）印尼国家灾害管理局21日表示，由于该国东部东努沙登加拉省的一座火山发生喷发，该省东弗洛勒斯县已于20日宣布进入为期14天的紧急响应状态。

这是3月21日在印度尼西亚东努沙登加拉省东弗洛勒斯县拍摄的喷发中的勒沃托比火山。新华社发（印尼火山和地质灾害研究机构供图）

这是3月21日在印度尼西亚东努沙登加拉省东弗洛勒斯县拍摄的喷发中的勒沃托比火山。新华社发（印尼火山和地质灾害研究机构供图）

印尼火山和地质减灾中心的监测数据显示，3月13日至20日期间，东弗洛勒斯县的勒沃托比火山多次发生喷发。20日晚的大规模喷发中，火山灰柱高达约8000米。

火山喷发对附近航空交通造成影响。巴厘岛伍拉莱国际机场表示，截至21日16时，当天已有7架国际航班取消，另有5架国际航班延误。

印尼国家灾害管理局说，自去年11月该火山开始持续喷发以来，附近已有约4000名居民被迫撤离。该局呼吁居住在火山口周边的居民立即撤离至安全区域，并提醒公众警惕次生灾害。

这是3月21日在印度尼西亚东努沙登加拉省东弗洛勒斯县拍摄的喷发中的勒沃托比火山（无人机照片）。新华社发（印尼国家搜救局供图）

这是3月21日在印度尼西亚东努沙登加拉省东弗洛勒斯县拍摄的喷发中的勒沃托比火山（无人机照片）。新华社发（印尼国家搜救局供图）

(责编：艾雯、贾文婷)

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