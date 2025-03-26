第五届全球自由贸易港发展论坛举行，与会中外嘉宾详解——

本报记者 李安琪 董泽扬

位于海南三亚的三亚国际游艇中心、游船旅游中心和鸿洲国际游艇港区域是海南自贸港游艇产业发展核心区，这里游艇穿梭，展现了自贸港特色产业发展朝气蓬勃。

叶龙斌摄

琼岛三月，春潮涌动。

3月25日下午，博鳌亚洲论坛国际会议中心。作为博鳌亚洲论坛2025年年会框架下的主题论坛之一，第五届全球自由贸易港发展论坛在此举行。在长达2.5小时的交流分享中，与会嘉宾分析世界自由贸易发展趋势，聚焦普惠包容的经贸合作，探讨海南自由贸易港发展路径，为中国经济高质量发展、持续扩大高水平对外开放献计献策，为推动发展更有韧性的经济全球化贡献智慧。

“我们对封关运作后的海南自由贸易港充满期待”

“浚海5”自航耙吸式挖泥船不停调整方向，利用耙爪把海底泥沙吸到船舱，直至挖掘深度达到设计疏浚底标高……海南洋浦港区航道改扩建工程现场一片忙碌。“我们的工作是把一条小路扩展成‘海上高速公路’。”项目负责人朱君说。

作为海南自由贸易港封关运作的关键基础设施，该工程投产后，洋浦国际集装箱码头年通过能力将达360万标箱，港口可靠泊的船舶等级将提升至20万吨级。

建设海南自由贸易港，是习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。从2019年“推进海南自贸试验区建设、探索建设中国特色自由贸易港”到2025年“加紧推进海南自由贸易港核心政策落地”，海南自由贸易港已连续7年写入中国《政府工作报告》。

“当前，我们正加快落实封关运作方案，加紧推进自由贸易港核心政策落地，精心做好各项准备工作，确保2025年底如期顺利实现封关运作。”论坛现场，海南省省长刘小明表示。

何为封关运作？

所谓“封关”，是指将海南全岛打造为“境内关外”的区域，坚持“一线”放开——自贸区（港）与境外实现货物、资金和人员等要素自由流动；实行“二线”管住——从自贸区（港）出入中国境内的货物，纳入全国海关通关一体化常规监管，征收相应税收；做好岛内自由——对岛内企业实施低干预、高效能的精准监管，实行更加自由便利的贸易投资政策。

“封关”不代表“封岛”，而是意味着海南自由贸易港进一步扩大高水平对外开放，向真正的国际自由贸易港迈进。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文以“博鳌亚洲论坛2025年年会的一大亮点”来定义第五届全球自由贸易港发展论坛。“海南正在成为吸引全球人才、资本和资源的强大磁石。推动自由贸易和包容的经济全球化，将造福所有国家和地区。”潘基文说。

海口南港“二线口岸”普铁旅客查验设施完工，三亚封关运作7个项目全部竣工，海口海关智慧监管业务技术用房等4个封关运作重点项目全面竣工验收并启用……6年多来，海南自由贸易港封关硬基础步步打牢；推进服务业扩大开放综合试点，航空器、船舶暂时出境复运进入海南自由贸易港免关税等30余项措施落地实施，海南自由贸易港多功能自由贸易账户（EF账户）上线运行……6年多来，海南自由贸易港封关软实力节节拔高。

“今年10月，世界自由区组织年会将在海南海口举办，数百个自由贸易区（港）代表将来此交流探讨，我们对封关运作后的海南自由贸易港充满期待。”世界自由区组织首席执行官萨米尔表示。

“在提升全球经济韧性中发挥更大作用”

“今年年初，咖啡生豆正式列入海南自由贸易港原辅料‘零关税’清单，给我们省了一大笔钱！”泰国正大（海南）兴隆咖啡产业开发有限公司行政后勤部后勤主管黄海文说。

“原料买全球”更有底气，“产品卖全球”更有信心。依托海南自由贸易港的优惠政策，泰国正大集团这个改革开放后最早进入中国的外企释放出发展新活力。“在自由贸易港政策的支持下，相信我们在海南的发展会迈上一个新台阶。”正大集团资深副董事长谢毅说。

西班牙前外长冈萨雷斯表示：“国际形势变乱交织，地缘政治冲击全球贸易。因地制宜打造创新方案，节约时间与成本，提高和优化物流效率，海南自由贸易港将在提升全球经济韧性中发挥更大作用。”

面向太平洋与印度洋，连接中国与东盟这两个最具活力与潜力的市场，海南自由贸易港建设有利于推动全球要素资源的跨境流动、优化配置，推动外资企业进入中国市场的同时，也助力中国企业走向广阔国际市场。

“我们这款‘大号充电宝’在日本已售出8万多台，海外市场表现一年比一年好。”众象新能源（海口）有限公司创始人兼首席执行官王凯翔说。这家诞生于2022年的年轻企业，去年刚刚落户海南大学科技园。随着“零关税、低税率、简税制”制度的完善与落地，海南自由贸易港成为初创企业孵化与成长的摇篮。

降本增效，将更多资金投入研发与创新，对于一家科技初创企业十分重要。“借助海南自由贸易港带来的契机，我们希望中国储能技术能成为推动世界绿色能源转型的重要力量。”王凯翔说。

英国前投资大臣秦智涛认为，建设海南自由贸易港对于全球贸易发展繁荣是一件好事，“当今世界面临很多不确定性，加强创新、促进要素自由流动的重要性更加凸显”。

各国经济，相通则共进，相闭则各退。世界经济本应奔流不息，当前却面临动能不足、流动不畅的困境。想要打破“小院高墙”，推动更加普惠包容的经贸合作，需要借助开放打破要素流动壁垒，通过创新降低经济合作成本，形成和放大资源汇聚的“虹吸效应”。

“中国香港作为《全球自由贸易区（港）伙伴关系倡议》的参与者，会继续与海南携手合作，推广自由贸易和市场开放为全球带来的巨大机遇。”香港特别行政区行政长官李家超表示。

“打造中国服务业对外开放的高地”

“得益于中国逐步扩大免签国家范围并优化签证政策，我此次来海南参加博鳌亚洲论坛入境非常便利！”意大利罗马第二大学经济统计学教授恩里科·吉奥瓦尼对记者说，他自己正是中国进一步扩大对外开放的直接受益者。

“海南正‘圈粉’更多境外游客，我对接的入境旅游团是一个接着一个，忙得团团转。”导游张津艺的电话一直响个不停，不断升级的免签政策，让她直观感受到入境游市场的新变化。

扩大59国人员免签入境海南事由、港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签、过境免签外国人停留时间延长为240小时……一项项便利人员往来的政策在海南自由贸易港落地，不仅让外国游客畅享热带滨海风光，也在交流互鉴中开拓本地居民的国际视野。

在三亚，店面换上中俄双语招牌，夜市小哥、便利店店主都能和老外唠上几句；在五指山，黎锦织娘变身“老师”向老外介绍传统技艺，村寨中童声合唱团的成员们也能和来访的法国小朋友“和声共鸣”……日常生活中有了更多的“国际范儿”，借着自由贸易港的东风，更多机遇正在到来。

“在各种要素的自由流动当中，促进人员自由流动是最重要的。济州道和海南省缔结友好关系近30年，未来我们考虑通过游轮、智慧化服务的联合试点，加强双方在不同领域的合作。”韩国济州特别自治道国际关系大使林起模强调。

用好免签政策，增加境外航线，围绕国际旅游消费中心建设，海南自由贸易港持续推动旅游与多种场景的深度融合。

“有更多的俄罗斯游客到我们这里购买免税商品，我也会用俄语向他们讲解，现在可买的东西越来越多了。”三亚国际免税城的哈萨克斯坦籍员工尼克已经适应了在海南的生活，也见证离岛免税政策的不断优化。

实施14年来，海南离岛免税政策历经9次调整，离岛旅客免税购物额度由最初的5000元人民币提高到10万元人民币，免税品类由18类扩大至45大类。自2011年4月至2025年3月16日，海口海关共监管离岛免税购物金额2501亿元人民币，购物人数4500万人次，购物件数3.18亿件。在舒心体验中购买心仪商品，成为入境海南外国游客的新选择。

从国际歌手的世界巡回演唱会到美国费城交响乐团音乐会，一系列具有影响力的国际文化演艺活动在海口举行；组团体验健康管理、抗衰护理等医疗旅游产品，来自西班牙、乌兹别克斯坦等地的入境游客对博鳌乐城国际医疗旅游先行区赞不绝口……自由贸易港为海南发展服务贸易带来机遇。

“从潜在比较优势来看，海南自由贸易港应更加侧重于服务贸易的开放，注重发展高端服务业，打造中国服务业对外开放的高地。海南自由贸易港将不仅是货物、服务、资金、数据等要素自由流动的试验田，更是规则制度制定和创新的前沿阵地。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说。

（本报记者韩春瑶、林子涵参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)