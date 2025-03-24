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从油田到“民生田”：中企为乌干达减贫事业开辟新路径

人民网记者 黄炜鑫
2025年03月24日15:24 | 来源：人民网-国际频道
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翠鸟油田开发项目现场航拍图。田雨摄

翠鸟油田开发项目现场航拍图。田雨摄

位于乌干达西部的艾伯特湖是尼罗河上游流经的重要淡水湖之一。作为艾伯特湖区油田开发项目的重要组成部分，中国海油投资建设的翠鸟油田项目是乌干达首个商业石油项目，推动了乌干达油气产业升级。中国海油更通过职业技能培训、基础设施建设等创新实践，为乌干达减贫事业开辟新路径，架设起两国技术共享与人文交流的新桥梁。

产教融合的人才培养

身穿蓝色作业服，头戴防护面罩和护目镜，焊工纳迦正弓身专注操作焊枪，蓝白弧光中火花飞溅，熔化的焊丝将金属部件精准接合。“中国海油的培训项目改变了我的人生。”纳迦告诉记者，他曾是一名汽车修理工，2022年经过培训成为乌干达首批获得国际认证的焊工，现正参与翠鸟油田项目。

“以前没有稳定的收入来源，现在我不仅有了体面的工作，还有着不错的收入。父母从草房搬进了板房，也不用再为弟弟妹妹的学费发愁了。”纳迦说，希望自己的弟弟妹妹以后也能参加相关培训，找到一份好工作。

翠鸟油田项目为当地带来上万个就业岗位。同时，中国海油多措并举加强对当地石油人才的培养，为加速乌干达工业化进程注入新活力。通过与本地高校和职业技能培训学校合作，现已培养各类油气技能人才3000余名，培训信息进入乌干达油气行业人才数据库。

纳迦与其他青年在接受技能培训。田雨摄

纳迦与其他青年在接受技能培训。田雨摄

缝纫机里的减贫密码

在翠鸟油田周边的一家裁缝店里，老板蕾切尔熟练地操作着缝纫机。“以前什么技能也不会，家里收入来源不固定，生活拮据。如今依靠缝纫技能，日子越过越好了。”蕾切尔说，通过参加中国海油培训项目学会了缝纫，已成为村里小有名气的裁缝店老板。

中国海油积极帮助翠鸟油田周边村民习得一技之长，实现“一人就业，全家脱贫”。为了提高培训效果，中国海油先调研油田周边当地青年的需求，对个人教育水平、能力和兴趣进行问卷调查，选择就业前景良好的项目进行培训。目前已有超过350名当地青年参与培训并顺利结业。

随着生意日渐红火，蕾切尔还主动聘请两名女孩当学徒，手把手传授裁剪技术。“中国师傅教会我技能，我也要当别人的师傅，帮助更多姑娘拥有一技之长，过上更好的生活。”

蕾切尔在接受缝纫技能培训。田雨摄

蕾切尔在接受缝纫技能培训。田雨摄

山崖上的“民生弧线”

翠鸟油田三面环山，一面临湖，以往村民们通达外界的交通方式只有攀爬山崖，出行难度极大。中国海油投资建成了长约10公里的跨崖公路，结束了附近村庄不通公路的历史。这条蜿蜒的“民生弧线”连通了沿路数十个村庄，为当地居民外出就医、就业、上学提供了便利，促进了人、财、物与外界的流通。“对于当地民众来说，这是一条通往外界的希望之路。”站在跨崖公路上，基亚巴萨姆布村长卡哈瓦·乔纳森难掩激动地说。

跨崖公路航拍图。田雨摄

跨崖公路航拍图。田雨摄

多年来，中国海油在高质量推进乌干达艾伯特湖区项目建设的同时深耕“民生田”，积极开展民生扶持、捐资助学、创造就业等惠民工程。日前，中国海油在乌干达的减贫实践成功入选全球最佳减贫案例。

乌干达能源与矿产开发部部长南卡比鲁瓦表示，艾伯特湖区油田项目填补了乌中两国在能源领域合作的空白，中国海油在乌广泛开展惠民项目同样令人印象深刻，“让我们的民众过上了好生活，更重要的是让他们对美好未来充满期待。”（田雨对本文亦有贡献）

(责编：张悦、杨牧)

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