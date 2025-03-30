本报记者 刘玲玲

为期4天的博鳌亚洲论坛2025年年会落下帷幕。通过50多场内容丰富的活动，来自60多个国家和地区近2000名各界人士汇聚一堂，共同探讨加强合作、共谋发展思路与举措，为促进经济增长、共创亚洲美好未来贡献智慧和力量。

“更加坚定了团结合作、战胜困难、开创未来的信心”

立足亚洲、胸怀世界，博鳌亚洲论坛自2001年成立以来，已成为开放包容、交流互鉴的重要国际平台，为推动亚洲合作、构建亚洲命运共同体发挥了重要作用。从人工智能治理到数字经济应用，从区域经济一体化实践到自贸港建设路径，今年论坛年会以发展为主线，广泛设置议题，探寻合作新机遇，为当今世界面临的挑战寻找应对之策。

博鳌亚洲论坛秘书长张军说：“今年论坛年会取得积极丰硕的成果，达成广泛共识，更加坚定了团结合作、战胜困难、开创未来的信心。”张军表示，各方普遍认同多边主义和国际合作对应对全球性挑战至关重要，认为各国要共同营造开放、包容的国际经济合作环境，构建开放型世界经济，并通过广泛合作推动联合国可持续发展目标的落地。亚洲经济体展现出强劲韧性和活力，中国发挥着越来越大的引领作用。

地球降温创新论坛运营委员会委员长、国际能源署原署长田中伸男指出，当前世界正经历巨大的变革，不确定性因素增多。“论坛年会为不同国家提供了对话交流的平台。我们需要通过对话增进理解、凝聚共识，探讨具有可操作性的解决方案，共同应对当前面临的全球性挑战。”

今年是BI挪威商学院战略学教授卡尔·费第四次来参加论坛年会，在他看来，论坛年会不仅是思想碰撞的平台，更为实践提供参考。“绿色能源转型、人工智能应用与治理等话题的关注度很高，这些讨论都极具现实意义，为解决我们面临的现实挑战提供智慧和方案。”

“各国应积极维护自由贸易、加强交流合作”

在围绕“全球治理”“全球化”“开放型世界经济”等话题的分论坛上，与会嘉宾深入交流，普遍认为各方应在增进信任中加强团结合作、在开放融通中促进全球化再平衡，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

“只有凝聚共识，才能有效应对挑战。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文指出，多边主义是应对共同挑战的有效途径，国际社会必须坚决支持以联合国为核心的国际体系，深化国际伙伴关系，开展包容性的对话与合作。

第七十三届联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨注意到许多全球南方国家的代表前来参加今年论坛年会，认为这体现出论坛年会的多样化和开放性，有助于更广泛地凝聚共识，发出发展与合作的声音。“中国在构建全球伙伴关系和推动各国合作方面作出了很多努力，积极推进区域一体化、重振多边主义、促进和平，展现出大国担当。”

博鳌亚洲论坛咨委会主席福田康夫表示，当今世界，经济动荡加剧、供应链遭到破坏，国际分工正在面临危机。“面对充满不确定性的外部环境，各国应积极维护自由贸易、加强交流合作，推动世界经济复苏。”

与会嘉宾普遍认为，亚洲继续坚持开放的区域主义，将为全球经济增长注入更多动力和稳定性。“亚洲经济增速是其他地区的两到三倍，占全球经济活动的比重持续上升。亚洲积极拥抱全球化，将让该地区的民众和投资者受益。”世界银行前副行长伊恩·戈尔丁表示。博鳌亚洲论坛副理事长周小川指出，亚洲国家需要积极推动区域经济一体化，塑造普惠包容的经济全球化。

中国—东盟中心秘书长史忠俊表示，中国和东盟坚持区域一体化势头，深化战略对接，持续推进互联互通，共享发展成果。中国—东盟自贸区3.0版于去年实质性结束升级谈判并有望年内签署，《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效实施带来的巨大红利正在进一步释放。这些都将有效降低区域内贸易壁垒，加速各要素流通，为本地区乃至全球经济的包容和可持续发展注入更多强劲动力。

“中国正不断为亚洲和世界的发展注入确定性”

中国经济话题在今年论坛年会上备受关注。25日下午，今年论坛年会首场高端对话聚焦“中国改革与经济前瞻”，听众挤满房间，与会嘉宾普遍看好中国经济向新向好态势。

印度中国研究所荣誉研究员、印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学副教授叶文表示，中国是很多国家的合作伙伴，也是全球制造业、工业等领域的重要组成部分。中国经济发展并持续扩大高水平对外开放，对全球尤其是全球南方国家经济发展来说十分重要。

毕马威中国华南区首席合伙人李嘉林认为，尽管外部环境复杂多变，但中国经济长期向好的基本面未变。中国经济高质量发展，为亚洲乃至全球经济复苏带来稳定性。

全球主权咨询公司执行董事塔米尔·波拉斯表示，中国在全球经济体系中发挥着关键作用。“当前，全球自由贸易体系正受到挑战。作为自由贸易的坚定支持者，中国正不断为亚洲和世界的发展注入确定性。”

博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔·乌丁·马赫默德表示，中国持续稳定的经济增长和科技创新能力，为亚洲乃至全球经济发展带来信心。扎法尔认为中国科技发展在亚洲地区起到引领作用，并“有更多突破性成果值得期待”。

沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季认为，实现可持续发展有赖于创新与合作两个主要因素，“在中国，我们找到了完美的结合，看到了广阔的机遇”。

在巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米看来，中国发展新质生产力成绩斐然，一系列新技术不断涌现，无论是绿色技术的深耕，还是数字技术的拓展，都成为驱动经济增长的新引擎，也为广大发展中国家提供了宝贵经验。

（本报记者李安琪、陈熙芮、于景浩、刘歌参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月30日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)