赵健 【古巴】亚瑟夫

2025年开年，中国国产人工智能（AI）大模型DeepSeek“破圈”走红。随着AI技术突飞猛进，各种AI工具在中国开始走进千家万户、赋能各行各业，书写属于智能时代的中国方案。

AI不仅改变着中国人的生活和工作，外籍人士同样感慨颇深。人民网日前采访了四位外籍人士，从医疗诊断到田间地头，从战略研究到艺术创作，四位中国“智能革命”的亲历者和深度参与者都不约而同发出这句感叹——“未来在中国！”

急诊室里的助手

在北京和睦家医院的急诊室里，古巴裔西班牙籍医生加马列尔·文托正通过实时翻译工具与一位中国患者沟通。

“在北京的三年多时间里，我亲身经历了人工智能从一个概念变成中国人的日常工具，”文托说，“人工智能已经出现在交通、商业、医疗和教育领域，改变了我们与周围互动的方式。”

文托表示，人工智能不仅帮他克服语言障碍，现在更成为他在急诊科工作中离不开的基础工具。“人工智能能在几秒钟内分析 X 射线、CT 扫描和核磁共振扫描结果，帮助检测骨折、脑出血、中风和其他危急情况，准确性很高。”文托说，这一应用不仅加速了诊断过程，还能减少误差，让医生在更短的时间内做出更明智的决定。他强调，尤其是在过去的一年里，AI技术的使用呈指数级增长，优化了病患就医体验，也缩短了响应时间。

“人工智能在中国的发展令人惊叹，而且还在不断加速”。文托已经预感到人工智能将给中国医疗领域带来许多变革。“比如，外科手术中越来越复杂的手术机器人可以帮助提高精确度并缩短恢复时间”。

“未来中国人工智能技术的发展令人兴奋！”文托说。

艺术作品的创造者

对于毕业于中国美术学院的哥伦比亚艺术家坎蒂略来说，中国在人工智能与艺术结合方面的进展意义重大。

坎蒂略会使用DeepSeek生成高质量的图像。“有时我缺乏灵感，就会问人工智能如何回应，看看是否能从另一个角度启发我。”坎蒂略说，“我喜欢测试人工智能。最近，我让它创作一幅关于中哥友谊之船的图像。它生成的图像令人惊叹：一艘名为‘中哥号’的船，上面载着电动汽车和奶牛，这两个分别是两国特色产品的代表。”

“毫无疑问，人工智能是一种非常强大的工具。每一年，我们都能看到中国人工智能的能力在不断增强，可能性也在增多。”坎蒂略表示。

坎蒂略提到，2019年，他的导师、艺术家邱志杰与中国企业合作开发了一款人工智能应用程序，可以根据用户输入的任意句子，生成具有邱志杰个人风格的书法作品。“令人惊讶的是，屏幕上生成的字符完全展现了邱志杰独特的风格和古朴的韵味。”坎蒂略说。

坎蒂略还介绍，2024年，中国首个人工智能艺术学院在天津美术学院揭牌。“我欣赏中国文化和中国人对先进技术的态度，因为他们不仅着眼于未来，还会通过历史的镜子回顾过去。例如，今年天津美术学院的所有新生不仅要学习人工智能基础课程，还要学习书法基础课程，这是一种千年艺术，承载着中国文化的精髓、美学和思想。”

田间地头的新动能

古巴农业科学家马蒂内斯目前正在西班牙加泰罗尼亚农业食品研究与技术研究所进行博士后研究，他一直在关注中国人工智能赋能农业的突破。

“目前，中国的人工智能在牲畜养殖中得到了广泛应用，特别是在监测生产指标、健康、动物福利和环境指标方面。”马蒂内斯在接受人民网采访时表示：“中国是全球人工智能应用领域的领导者之一。”

“中国在人工智能领域发展迅速，这对农业生产效率产生了积极影响，并对气候变化和社会产生了正面作用。在中国，无人机配备了多光谱传感器，用于检测植物病虫害，优化肥料和农药的施用，以及灌溉类型和收割时间、化学成分。此外，通过人工智能分析气候数据、卫星图像和土壤条件，以预测产量并规划收获，同时使用机器人进行播种、收割和施肥。”马蒂内斯博士详细解释道。

十多年前，马蒂内斯就与中国科学院亚热带农业生态研究所印遇龙院士建立了密切的联系，2013年，他作为杰出青年科学家获得博士后奖学金后，开始在中国国家自然科学基金会的项目中担任国际协调员。目前，他作为外国专家组成员参与了中国的一个研究项目，旨在探索替代传统饲料和生长促进抗生素的新饲料。

马蒂内斯说：“中国从‘中国制造’转向‘中国创造’以来，在全球创新链中的角色被重新定义，推动人工智能的科技园区和研究中心的创建。这使得中国能够在颠覆性技术领域进行创新，并产生广泛的全球影响。”

“许多伊比利亚美洲国家对使用中国的人工智能技术表现出浓厚兴趣，最大的项目集中在优化流程、监测动物健康和可持续性方面。例如，巴西利用中国的人工智能技术监测牛群健康、预测疾病并优化饲料。阿根廷则专注于利用中国的人工智能技术发展智能乳业，从而估算牛奶产量并基于代谢数据或其他特征制定饲料配方。墨西哥将中国的人工智能技术应用于可持续水产养殖，主要用于控制水质和根据密度预测鱼类死亡率。乌拉圭则通过区块链+人工智能技术，实现了从农场到消费者的肉类全程可追溯性。”马蒂内斯告诉我们。

“凭借高精度的中国人工智能工具，加上科学家、大学、研究机构、企业家和企业部门的广泛兴趣和网络，中国将成为农业人工智能应用领域的无可争议的领导者。”他总结道。

强大的方案提供者

埃德加·佩雷斯是一位来自秘鲁的研究员和战略顾问，近年来他致力于人工智能技术和商业议题演讲。他感叹，“中国人工智能的发展无疑是令人惊叹且值得钦佩的”。

“让我印象深刻的是，中国如何将人工智能转化为推动其经济和全球影响力的切实力量。中国展示了将战略愿景与实践执行相结合的独特能力。”佩雷斯在接受人民网采访时说道。

凭借在25个国家积累的工作经验，佩雷斯将中国视为人工智能对一个国家乃至世界具有变革性和启发性作用的典范。

“中国在人工智能领域的崛起是一个非凡的转型故事。几十年前，中国还在进口技术；而如今，中国已成为技术趋势的创造者。”佩雷斯关注到，2014年至2023年，中国生成式人工智能专利申请量已超3.8万件，居世界第一。

“中国凭借将前沿研究、大规模投资和实际应用相结合的方法，已稳固确立并有望扩大其在人工智能领域的领导地位。”佩雷斯强调。

这位秘鲁专家将DeepSeek现象定义为“对人工智能领域的一项显著贡献”。“其高效的设计和开源理念使其成为对拉丁美洲国家来说强大且经济实惠的替代方案。”

佩雷斯十分肯定中国人工智能技术在海外的应用，“我了解到一些拉美与中国在人工智能领域的初步合作非常具有前景。”他说，“我看到了这种协同效应的巨大潜力：拉丁美洲提供了独特的资源和特定需求，而中国则提供了先进的技术经验。”

“我认为中国将成为未来十年人工智能领域的领导者，使用场景将更具规模与精准度。我预见到由人工智能管理的智慧城市将优化交通和能源，个性化医疗将通过预测模型取得进展，而创意产业——如视频游戏以及电影——将被生成式工具重新定义。”佩雷斯说，“中国将成为全球人工智能标准的制定者。”

(责编：徐祥丽、杨牧)