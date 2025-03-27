人民网博鳌3月25日电 （王禹蘅、常沙、武妍虹）3月25日，以“在世界变局中共创亚洲未来”为主题的博鳌亚洲论坛2025年年会拉开帷幕。斯洛文尼亚前总统图尔克在会场接受了人民网采访。

“中国是一个大国，是国际舞台上的重要参与者，理应提出重大倡议。”斯洛文尼亚前总统图尔克在博鳌亚洲论坛期间接受采访时表示。他高度肯定中国当前实践，认为中国提出的共建“一带一路”倡议、三大全球倡议等承载着解决国际问题的雄心，彰显了大国责任与担当。

针对这些全球倡议的实施路径，图尔克指出关键在于具体执行措施。他表示，当前已形成的实践经验具有双重价值，既为解决发展中国家面临的共性问题提供参照，又通过与中国深化合作激活市场潜力。图尔克强调，发展中国家购买力的持续提升印证了与中国合作的战略价值，这些国家的市场扩容态势将伴随合作深化而延续。“我们有充分理由对这些全球倡议产生的影响保持乐观。”图尔克说。

(责编：刘叶婷、杨牧)