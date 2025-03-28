人民网博鳌3月27日电 （王禹蘅、常沙）3月25日，以“在世界变局中共创亚洲未来”为主题的博鳌亚洲论坛2025年年会拉开帷幕。巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米在会场接受了人民网专访。卡里尔·哈什米表示，中国倡议为应对时代挑战提供解决方案，亚洲的崛起正为世界经济注入确定性。

“人类命运共同体、‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，符合时代潮流，契合时代需要。”卡里尔·哈什米谈到。

卡里尔·哈什米说，“这些中国倡议回应了当今世界所需。”他指出，国际社会面临着消除贫困、创造就业、应对气候变化等共同挑战，这些倡议提供的合作框架，正是国际社会迫切需要的解决方案。

今年是中巴建交74周年，卡里尔·哈什米将两国关系定义为“特殊的朋友。”他认为，两国关系的历久弥新，建立在“相互信任、相互尊重、相互支持”原则之上。

卡里尔·哈什米特别提及中巴经济走廊建设项目，他表示，未来，期待双方将更多聚焦农业、信息科技、产业合作等领域开展合作，相信双边关系达到新高度。

针对世界经济格局演变，卡里尔·哈什米强调，亚洲已成为增长核心动力。“世界经济的重心已经转向亚洲，不只是今年，至少在过去十至十五年间，这是一个持续发展的过程。”他列举中国在电动汽车、绿色技术、数字创新等领域的突破，称中国既满足国内高质量发展需求，更为全球提供了可负担的解决方案。

尽管保护主义带来不确定性，卡里尔·哈什米坚信中国将继续以开放姿态推动全球经济复苏。

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