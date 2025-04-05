新华社首尔4月4日电 现场直击｜在韩国宪法法院外见证尹锡悦下台

新华社记者姚琪琳 陈怡

4月4日，人们在韩国首都首尔的韩国宪法法院附近观看尹锡悦弹劾案宣判过程的电视直播（手机照片）。新华社记者 姚琪琳 摄

4日上午，韩国首尔市中心宪法法院前，韩国警方如临大敌。

上百名警察、几十辆警察大巴严阵以待，将宪法法院严密隔离。不远处，在戒备森严的隔离带外，大量民众聚集在街边，通过大屏幕收看宪法法院关于尹锡悦弹劾案的现场直播，等待即将到来的宣判。

自2024年12月3日尹锡悦作为时任总统发布紧急戒严令以来，韩国政局持续陷入撕裂和混乱。4日，这场剧烈的政治风暴终于迎来阶段性“结局”。

这是4月4日在韩国首都首尔的韩国宪法法院拍摄的尹锡悦弹劾案宣判现场。新华社发（Pool图片，李相浩摄）

当地时间上午11时许，宪法法院庭审现场座无虚席，被告人尹锡悦缺席。宪法法院代理院长文炯培宣布，8名法官一致赞成通过国会提交的总统弹劾动议案，尹锡悦即刻被罢免总统职务。

4月4日，民众在韩国首都首尔的韩国宪法法院附近庆祝尹锡悦弹劾案获得通过。新华社记者 姚琪琳 摄

在宪法法院外，主要是支持弹劾的民众阵营。记者看到，当地时间11时20分左右，当弹劾结果尘埃落定，现场人群爆发出狂热的欢呼。

8年前，在朴槿惠弹劾案当天，其支持者在宪法法院外与警方爆发激烈冲突，造成人员伤亡。为避免重蹈覆辙，此次反对弹劾的集会举办地由宪法法院附近，临时转移到了几公里外的总统官邸附近。

一位韩国同行热心地嘱咐记者，一定要注意安全。他特别强调，这次和8年前不一样。当时，高达77%的民众支持弹劾，仅有18%的民众反对。而这次虽有60%的民众支持弹劾尹锡悦，但反对弹劾的民众比例达34%。

4月4日，民众在韩国首都首尔的韩国宪法法院附近庆祝尹锡悦弹劾案获得通过。新华社记者 姚琪琳 摄

为严防极端情况，韩国警方宣布4日在首尔投入1.4万人维护治安。

戒严风波以来，“混乱”是人们频频提及的词。4日，在宪法法院附近的集会现场，韩国民众卢妍秀告诉记者，风波以来，感觉国家失去了正常的社会秩序，学生们感到不安，商人们生意也不景气，经济萧条。“希望这种混乱的局面赶快结束，国家尽快恢复正常。”

(责编：王禹蘅、徐祥丽)