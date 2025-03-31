新华社格陵兰岛努克3月29日电 通讯｜“我们应该多走动”——格陵兰岛旅游业界期待更多中国游客到访

新华社记者张玉亮 郭爽

“我们应该多走动！”连日来，丹麦自治领地格陵兰岛多名旅游业界人士向新华社记者表示，欢迎并期待更多中国游客走进这片北极冰雪之地，领略冰川、冰盖、极光与因纽特文化的独特魅力。

这是3月20日拍摄的丹麦自治领地格陵兰岛首府努克景色。新华社记者 赵丁喆 摄

“我喜欢中国游客”

“鲸鱼！”在格陵兰岛知名旅游城市伊卢利萨特，游船船长阿普特西亚克·加布里埃尔森用字正腔圆的中文说出这个词。“这是中国游客教我的。”

加布里埃尔森的父母经营着一家家族旅游公司，拥有3艘游船，他也在父母的公司工作。伊卢利萨特以世界自然遗产——冰峡湾闻名于世。每年夏天，世界各地的游客们来到这个位于北极圈内的小镇，乘船观赏迁徙来此的座头鲸等大型鲸类，欣赏在海中相互碰撞的冰山，体验极昼下的“午夜太阳”。而冬天，这里也不缺乏美丽景致：白天可以乘坐狗拉雪橇驰骋荒原，晚上则有机会欣赏绚丽极光。

加布里埃尔森告诉记者，他对中国游客的印象很好。“我喜欢中国游客，他们非常热情，和因纽特人一样。我们长得像、性格也像。”他介绍说，生鲸鱼肉是一种传统的因纽特食品，一名中国游客向他推荐用酱油配生鲸鱼肉，他一试，发现非常可口，从此酱油成了他们家吃生鲸鱼肉的“标配”。

3月18日，人们乘坐飞机抵达丹麦自治领地格陵兰岛首府努克。新华社记者 赵丁喆 摄

“我们应该多走动！”

格陵兰岛中部的南斯特伦菲尤尔是距离格陵兰冰盖边缘最近的城镇之一。在当地工作多年的向导凯尔·温特告诉记者，近年来，到这里探访的亚洲游客尤其是中国游客逐年增多。

南斯特伦菲尤尔曾是格陵兰岛重要的航空枢纽。这里旅游资源很丰富，只需驱车半个多小时，就能从小镇抵达格陵兰冰盖的边缘，展开一场“攀冰之旅”。作为地球上仅有的两块永久性冰盖之一，格陵兰冰盖保存着地球数万年的气候记忆。这里还是一处世界文化遗产——4000多年前，因纽特人就在这冰与海之间狩猎，留下了丰富的人类历史遗迹。

温特与记者分享了一些与中国游客“打交道”的经历：“离开城镇后就没有手机信号了，不少中国游客会有些焦虑，但当他们看到冰盖时，兴奋之情往往溢于言表。他们喜欢与我合影，分享家乡的照片，还会告诉我怎么拍照更‘上相’。”他表示，自己很喜欢与中国游客交流。

“我们应该多走动！”格陵兰岛旅游局国际事务部旅行贸易与市场营销经理伦纳特·奥尔森与记者分享他2017年在上海留学的经历时说。当他漫步外滩，看着浦东鳞次栉比的高楼大厦，感到非常震撼。学校里美味可口的中式菜肴也让他印象深刻，他尤其喜欢吃番茄炒蛋。

“中国和格陵兰岛是如此不同。不少格陵兰人去中国，领略了中国文化和美食的魅力。我们也希望更多中国游客来格陵兰岛，看看这里独特的极地风光和因纽特文化。”奥尔森说。

这是3月20日在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克拍摄的海岸线景色（无人机照片）。新华社记者 赵丁喆 摄

“格陵兰岛欢迎中国游客”

尽管许多中国人都知道格陵兰岛，但来这里探访的却并不算多。据格陵兰岛统计部门的数据，2023年，乘飞机入境的中国人不到500人，坐邮轮来游览的中国游客也只有1000余人。在这个面积逾216万平方公里的世界第一大岛上，找不到一家中餐馆。

“格陵兰岛热烈欢迎来自中国的游客！”格陵兰岛旅游局国际事务部负责人坦尼·波尔告诉记者，“许多中国游客被偏远且独特的目的地所吸引，他们乐于体验格陵兰岛令人叹为观止的冰山、迷人的极光、狗拉雪橇、皮划艇以及丰富的因纽特文化。”

在波尔的印象中，中国游客乐于尝试。“他们对格陵兰岛的自然风光和本土文化表现出极大欣赏，并喜欢尝试各种不同的食物。”波尔表示，目前格陵兰岛旅游局与中国的合作侧重于与旅行社和旅游产品提供商建立合作关系。未来，该部门将继续加大在中国的旅游推介力度，让更多中国游客了解格陵兰岛。

波尔告诉记者，现在格陵兰岛自治政府正在鼓励发展多元化产业，其中“无烟工业”旅游业因其污染小、产值高、带动就业多等特点，成为格陵兰岛优先发展的产业之一，更多旅游配套设施正在建设中。“希望更多中国游客来到格陵兰岛，领略极地的神奇，享受大自然的宁静与安详，探索原始的自然风光。”

3月22日，在丹麦自治领地格陵兰岛迪斯科湾，一只海鸟从冰山旁飞过。新华社记者 赵丁喆 摄

这是3月22日在丹麦自治领地格陵兰岛迪斯科湾拍摄的冰山。新华社记者 赵丁喆 摄

3月21日，在丹麦自治领地格陵兰岛中部的南斯特伦菲尤尔附近，一名男子在拍摄冰盖。新华社记者 赵丁喆 摄

(责编：刘洁妍、张悦)