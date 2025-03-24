——国际人士积极评价中国经济二〇二五年开年“成绩单”

中国国家统计局近日公布的数据显示，今年前两个月，中国经济运行起步平稳，发展态势向新向好，工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额、固定资产投资等指标同比增速均快于去年全年。接受本报记者采访的国际人士表示，中国经济2025年开年“成绩单”里，跃动着中国经济的强劲脉搏，勾勒出中国高质量发展的活力图景。随着政策红利持续释放、社会预期不断改善，中国经济巨轮必将继续破浪前行。

“中国经济正加快复苏回暖”

北京东三环，亮马河两岸景色宛如一幅徐徐展开的画卷。西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索不久前访问北京，对于河畔周边大型商场、酒店、餐厅人流涌动的场景印象深刻，“我感受到中国经济正加快复苏回暖”。他表示，“作为全球第二大经济体、世界多国的重要贸易伙伴，中国经济持续增长不仅为全球市场提供稳定性，还创造了合作与共同发展的机会。”

“在全球经济增长乏力的大背景下，去年中国成功实现5%的经济增长目标；今年前两个月，中国经济起步平稳、各行业加快发展。这些都显示出中国经济的韧性。”巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐表示，中国近年来在高新科技领域的不断进步促进国内经济发展，持续扩大高水平对外开放为中国经济增添动力。中国经济稳中有进，为世界经济发展注入更多稳定性和确定性。

阿尔及利亚工业投资专家穆罕默德·萨右德去年4次访华，走访中国多地的工业经济相关部门。他认为，“坚持发展实体经济、激发民众消费需求，是中国经济保持增长的‘秘诀’，也是值得各国尤其是非洲国家借鉴的经验。”穆罕默德·萨右德表示，中国经济的稳定增长为世界经济发展提供强劲动力，“相信中国经济的加快发展将为世界带来更多机遇”。

“在开放中拓展国际合作空间”

今年春节假期，中国文旅市场高位运行，中国国内出游5.01亿人次，创历史新高；截至3月18日的中国电影总票房突破240亿元人民币大关，同比增长60%，占全球票房的45%；今年前两个月，全国新设立外商投资企业7574家，同比增长5.8%，英国、德国、韩国实际对华投资分别增长87.9%、54.7%、45.2%……从人员、商品、资本等要素的流动中，世界看到了中国经济的澎湃活力。

“中国消费者信心指数连续3个月回升，彰显了中国消费市场的活力。”南非外交学会会长、南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，中国政府正以更大力度和更精准措施提振消费。去年以来，《推动消费品以旧换新行动方案》《提振消费专项行动方案》等政策不断推出，让消费潜力不断释放，为促进国民经济稳定增长提供有效支撑。“积极扩大国内需求的同时，中国坚持推进高水平对外开放，在开放中拓展国际合作空间。”巴哈纳特别提到，从去年12月起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，为非洲国家的产品更便捷地进入中国市场创造有利条件。“这一举措彰显了中国坚持开放合作、与各国互利共赢的决心。”

“作为全球经济增长的重要引擎，中国的经济政策对世界影响深远。”奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳关注到，在今年中国全国两会上，“提振消费”“积极扩大有效投资”“扩大高水平对外开放”等成为热议话题，中国政府也对此作出了一系列部署。他表示，近年来，中国大力发展新质生产力，科技创新成果丰硕；通过减少贸易和投资壁垒，中国不断推动全球经济的互联互通。“中国今年的《政府工作报告》提出2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右，这一目标一定会顺利实现。”

“中国提出的提振消费、扩大高水平对外开放、推动科技创新等举措，是应对全球经济挑战、实现高质量发展的关键。”摩洛哥前经济与财政大臣瓦拉卢十分看好中国经济持续向好产生的外溢效应——提振消费不仅将释放国内需求，也将推动全球供应链优化；扩大高水平对外开放有助于增强国际贸易的韧性，也为各国提供更多合作机遇；中国在智慧城市建设、数字支付和人工智能应用等方面的迅猛发展，将不断提高生产效率和民众生活质量。“中国不断推动高质量发展，将助力全球经济朝着更加包容和可持续的方向发展。”

“发展经验可为许多国家提供借鉴”

近年来，中国大力发展新质生产力，科技创新成果不断涌现，实现经济发展的同时也改善了人民的生活水平。世界期待中国经济高质量发展惠及更多国家、为各国带来更多机遇。

“近年来，中国推出了一系列新技术、新产品、新服务，不断推动经济高质量发展。”葡萄牙智库“中国观察”主席鲁伊·洛里多表示，中国今年的《政府工作报告》提出“城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅2%左右；居民收入增长和经济增长同步”等目标充分表明，中国共产党和中国政府始终以人民为中心，推动经济发展是为了不断提高人民的生活水平。

“中国人工智能大模型DeepSeek让全球开发者共享技术红利，中国新能源汽车企业推动电动汽车普及的同时促进了全球产业链协同发展。”墨西哥前联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔·培尼亚表示，近年来，中国在发展新质生产力方面的成就令人印象深刻。“中国政府为促进经济发展采取了系统性举措，包括加大科技研发投入、完善产业政策、加强基础设施建设、优化营商环境等。这些举措正在显现成效，使中国科技产业的竞争力不断提升。墨西哥若能抓住合作机遇，不仅能推动本国产业升级，也能顺应全球科技变革进一步加快的趋势。”

“我去年参观了一些中国科技企业，亲眼见证、亲身感受了中国在人工智能等领域的创新突破。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，“中国作为全球经济增长的重要推动力量，其发展经验可为许多国家提供借鉴。”

“中国政府近年来在推动经济发展方面作出的努力有目共睹、成效显著。”瓦拉卢表示，中国在光伏、新能源汽车、智能制造等领域的创新极大地改变了全球产业格局，“期待摩中两国在相关领域及科技创新、数字经济和绿色发展等方面深化合作，助力摩洛哥更好地融入全球产供链，实现经济的可持续增长。”

（本报北京、马德里、里约热内卢、阿尔及尔、约翰内斯堡、柏林、开罗、墨西哥城、雅加达3月23日电 记者周輖、颜欢、许海林、陈一鸣、郝瑞敏、戴楷然、刘仲华、黄培昭、谢佳宁、曹师韵）

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)