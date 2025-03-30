3月28日，外宾在品尝福建泉州石狮美食。石狮市位于福建泉州，是古代海上丝绸之路的重要起点。新华社记者 陈朔 摄

3月28日，来自希腊、黑山、巴拿马等25个国家的驻华使节参加在北京福建大厦举办的北京福建会客厅“世遗泉州 味连五洲”活动，他们在现场听南音、品香茗、尝美食，观看非遗表演，感受海丝文化。