这是3月28日在新西兰蒂库伊蒂拍摄的剪羊毛比赛现场。

当日，一场别开生面的剪羊毛比赛在新西兰北岛城镇蒂库伊蒂举行，该比赛于3月27日开始，将持续至29日，共有约300名选手参赛。蒂库伊蒂位于新西兰北岛中部，以剪羊毛比赛和一年一度的“奔羊节”而闻名。

新华社记者 龙雷 摄

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